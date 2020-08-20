İki ilde daha 65 yaş ve üzerine kısıtlama geldi

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle, 65 yaş üstü tehlikede olan vatandaşları koruyabilmek için bazı kısıtlamalar getirildi. Son olarak Van ve Osmaniye'de 65 yaş üstü vatandaşlar için bazı tedbirler alındı. Bu iki ille birlikte 65 yaş üstü vatandaşlar için kısıtlama getirilen il sayısı 38'e yükseldi.

Van

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kısıtlama kararı alındığı duyuruldu. Açıklamada şunlar söylendi;



"İlimiz sınırları içerisindeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, ücretsiz olarak kullandığı belediye toplu taşıma araçlarından günde sadece iki kez yararlanabilecek. İlimiz sınırları içerisindeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bugünden itibaren (20.08.2020) 20 Eylül 2020 tarihine kadar lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri ve benzeri umuma açık ve eğlence yerlerine girmeleri kısıtlanmıştır."

Osmaniye

65 yaş üstü vatandaşlara yönelik bir kısıtlama da Osmaniye'den geldi. Osmaniye Valiliği, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlıklarının korunması için bir takım kısıtlama kararları alındığını belirterek yaptığı açıklamada "İlimiz genelinde düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi gibi toplu etkinliklere birinci derece akraba hariç 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmemesine, toplu taşıma araçlarını 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilmelerine, pazar, alışveriş merkezi, sosyete pazarı gibi toplu alışveriş mekanlarına girişlerinin sınırlandırılmasına, buralardan almak istedikleri ihtiyaçları konusunda Vefa Destek Gruplarınca gerekli desteğin sağlanmasına, piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensuplarının bir arada bulunmasıyla istifade edebilmelerine karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.