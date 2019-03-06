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İki ilçede mera alanları ıslah edilecek

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Seyitgazi ilçesi Karaören ve Sivrihisar ilçesi Yukarıkepen mahalleleri mera alanları için hazırlanan "Mera Islah ve Amenajman Projeleri", ıslah programına alındı.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:31
İki ilçede mera alanları ıslah edilecek

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Seyitgazi ilçesi Karaören ve Sivrihisar ilçesi Yukarıkepen mahalleleri mera alanları için hazırlanan "Mera Islah ve Amenajman Projeleri", ıslah programına alındı.


İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, mera ıslah projeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, Seyitgazi ilçesi Karaören mahallesinde bin 538 dekar ve Sivrihisar ilçesi Yukarıkepen Mahallesinde 280 dekar olmak üzere toplam bin 818 dekar mera alanında 369 bin 400 yüz lira bedelle hazırlanan Mera Islah ve Amenajman Projeleri’nin, çiftçilerin desteğiyle Nisan 2019 Ekim 2021 yılları arasında uygulanacağını belirtti. Proje ile hem bitkisel hem de hayvansal üretimin olduğu iki mahallede, ağır otlatma sonucu zayıflamış mera alanlarının iyileştirilmesi, istilacı bitki türlerinin azaltılması, kapasitenin üzerinde otlatmanın önlenmesi ve otlatma baskısının azaltılmasının amaçlandığını belirten İl Müdürü Dr. Emine Sever, proje kapsamında mera alanlarında bakım, yabancı ot mücadelesi, üstten tohumlama, sulama, gübreleme, gölgelik, sıvat yapımı, kaşınma araçları ve otlatma planı gibi uygulamaların yapılacağını ifade etti.


Son olarak projelerin uygulanması sonucunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacak eğitim çalışmaları ile birlikte üreticilerin meraya bakışlarının değişeceğini, mera alanlarının en verimli şekilde kullanabileceğini, hayvancılık işletmelerinin yem girdi maliyetlerinin düşürülerek karlılığın arttırılacağını ve hayvancılığımızın gelişmesine katkı sağlanacağını belirten İl Müdürümüz Sever, projenin Eskişehir ve Türkiye’nin hayvancılığına hayırlı olmasını diledi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:31
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