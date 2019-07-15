İki ilçe köyleri arasına yeni alternatif bağlantı yolu

AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Şeyhçakır-Kırgıl köyü arasındaki 2 kilometrelik yolda stabilize çalışması yapılmasıyla ilçeye daha kısa mesafede yeni bir alternatif bağlantı yolunun daha açılmış olacağını ifade etti.

Başkan Ali Var, Hisarcık ve Emet İl Genel Meclis üyelerinin ortak çalışmalarıyla Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhçakır köyü ve Emet ilçesine bağlı Kırgıl köyü arasındaki 2 kilometrelik yolda 1-2 ay içerisinde stabilize çalışmalarının başlayacağını, çalışmaların tamamlanmasıyla özellikle Şeyhçakır köyü halkının Kırgıl ve İğde köy güzergahından ilçeye daha kısa sürede ulaşacağını söyledi.

Var,” Böylece Şeyhçakır köylüleri hem Eti Maden tarafından yaptırılan Hamamköy istikametinden, hem de yeni yapılacak olan Kırgıl ve İğde köy güzergahından ilçemize rahatça ulaşabilecekler” dedi.