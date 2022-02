İki il arasında 'sucuk kimin?' tartışması!

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar’ın kentte Kayseri’nin 8-9 katı sucuk üretildiği açıklamasına tepki gecikmedi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, “Tavuk sucuğuyla ilgili Afyon zikredilebilir ama et sucuğuyla ilgili asla Afyon ismi öne çıkamaz. İllerimiz isimleri unutulunca Kayseri’nin sucuk ve pastırmasını öne sürerek bir açıklama yapma gereğinde bulunuyorlar” dedi.

Kentte üretilen tarım ve gıda ürünlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar İl Tarım Orman Müdürü İbrahim Acar’ın, Afyonkarahisar’ın haşhaş, vişne, sucuk, yumurta üretiminde Türkiye birinci olduğunu belirterek, Kayseri'nin 8-9 katı sucuk üretildiği sözleri, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Geçen yıllarda 600 bin ton buğday üretilen Afyonkarahisar’da geçen yıl üretimin kuraklık nedeniyle 441 bin tona düştüğünü belirten Acar, orman yangınları nedeniyle 2020 yılında bin ton bal üretilen Afyonkarahisar’da 400 ton bal üretiminin olduğunu kaydetti.

"Sucuk üretiminde birinciyiz"

Afyonkarahisar’ın üretiminde önde olduğu ürünlerden bahseden Acar, “Haşhaş üretiminde Türkiye birincisiyiz, yine vişne üretiminde birinciyiz. Lavanta ve bezelye üretiminde Türkiye 2.’siyiz. Ayrıca hayvansal üretimde, sucuk üretiminde açık ara Türkiye birincisiyiz. Yine pastırma üretiminde Türkiye birincisiyiz. Bize en yakın Kayseri’nin 8-9 katı sucuk üretimimiz var. Yumurta üretiminde Türkiye birincisiyiz. Süt üretiminde de Türkiye 8.’si Afyonkarahisar” diye konuştu.

"Kayseri'nin 3'te 1'ini üretsinler, sonra açıklama yapsınlar"

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar’ın “Afyonkarahisar’da Kayseri’nin 8-9 katı sucuk üretiliyor” sözlerine, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış tepki gösterdi.

“Afyonkarahisar Müdürümüz konuyu baya abartmışlar. Kayseri üretiminin 3’te 1’i kadar sucuk üretimi yapsınlar, ondan sonra açıklama yapsınlar” ifadelerini kullanan Bağlamış, şöyle devam etti:

“Bu tür açıklamaların bir il müdürü tarafından yapılması doğru değil. Zannedersem il müdürümüz Kayseri’de üretilen sucuğun miktarını rakamsal olarak ve verilerle ortaya koyamadığı için illeriyle ilgili sucuğu öne çıkartmak adına Kayseri’yle ilgili ithamda bulunmuş. Biz il müdürümüzü verileri ortaya koyarak açıklama yapmasını istiyoruz.

"Tavuk sucuğu ile et sucuğunu karıştırmış"

Kayseri olarak Türkiye’nin yüzde 35 sucuk üretimini yapan ve il bazında liderliği devam ettiren iliz. Zannedersem tavuk sucuğu üretimini de et sucuğu üretimi ile karıştırmış. Tavuk sucuğuyla ilgili Afyon zikredilebilir ama et sucuğuyla ilgili asla Afyon ismi öne çıkamaz. Kayseri her zaman liderdir ve her zaman Türkiye’nin yüzde 35-40 sucuk üretimini yapan ildir.”