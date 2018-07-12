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İki hastayı öldürmekten gözaltına alınan hemşirenin itirafı kan dondurdu!

Japonya'da iki hastayı öldürmek suçundan gözaltına alınan 31 yaşındaki Ayumi Kuboki isimli hemşirenin itirafları kan dondurdu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:06
İki hastayı öldürmekten gözaltına alınan hemşirenin itirafı kan dondurdu!

Japonya'da iki hastayı öldürmekten gözaltına alınan hemşire 20 kadar hastayı zehirlediğini itiraf etti.

HEMŞİRE 20 YAŞLI HASTAYI ZEHİRLEDİ

Soruşturmayı yürüten yetkililer, 2016'da yaşlı iki hastayı zehirleyerek öldürmekten gözaltına alınan 31 yaşındaki Ayumi Kuboki isimli hemşirenin sorgu sırasında 20 kadar yaşlı hastayı zehirlediğini itiraf ettiğini bildirdi.

KENDİ VARDİYASI DIŞINDA ÖLECEK ŞEKİLDE ZEHİRLEMİŞ

Kuboki'nin Yokohama kentinde bir hastanede ailelerine ölüm haberini vermemek için hastaları kendi vardiyasından başka bir zamanda ölecek şekilde zehirlediğini itiraf ettiği belirtildi

SERUMLARINA DEZENFEKTAN EKLEMİŞ

Ölebileceklerini düşündüğü yaşlı hastaları hedef aldığını ifade eden Kuboki, bu hastaların damardan verilen serumlarına dezenfektan eklediğini söyledi.

Polisin Kuboki'nin evinde arama yaptığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 17:06
  1. Japonya
  2. Polis
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