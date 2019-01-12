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HSK'nın ihraç ettiği iki hakim FETÖ'den tutuklandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından ihraç edilen iki eski hakim, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 17:22
HSK'nın ihraç ettiği iki hakim FETÖ'den tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından önceki gün meslekten ihraç edilen ve daha sonra gözaltına alınan Şanlıurfa hakimi Yakup Tatlı ile Mardin hakimi Tuba Şule Kızıltoprak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

HSK tarafından 10 Ocak'ta 17 hakim ve savcı meslekten ihraç edilmiş, soruşturma kapsamında Şanlıurfa hakimi Yakup Tatlı ile Mardin hakimi Tuba Şule Kızıltoprak dün gözaltına alınmıştı. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 17:22
  1. Şanlıurfa
  2. Mardin
  3. FETÖ
  4. terör
  5. hakim
  6. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı
  7. Hakimler ve Savcılar Kurulu
  8. HSK
  9. Yakup Tatlı
  10. Tuba Şule Kızıltoprak

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