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İki gurbetçiyi FETÖ/PDY bahanesiyle dolandıran 3 kardeş tutuklandı

Aksaray’da, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddiasıyla farklı tarihlerde 2 ayrı gurbetçi vatandaşı dolandırarak 284 bin euro, 20 bin sterlin ve 86 bin TL para çarpan 3 kardeş polisin operasyonuyla yakalandı.

15 Mart 2019 Cuma 10:15
İki gurbetçiyi FETÖ/PDY bahanesiyle dolandıran 3 kardeş tutuklandı

Aksaray’da, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddiasıyla farklı tarihlerde 2 ayrı gurbetçi vatandaşı dolandırarak 284 bin euro, 20 bin sterlin ve 86 bin TL para çarpan 3 kardeş polisin operasyonuyla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, yurt dışında yaşayan ve memleketi Aksaray’a izne gelen Emin K. ile Almanya’da yaşarken babasının cenazesi için memleketi Aksaray’a gelen Emel Ç.’yi (62) telefonla arayan dolandırıcılar, “Biz polisiz. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantınız olduğu tespit edildi. Kimliğiniz elimizde. Bankada bulunan paralarınızı hemen bize getirin” dedi.


Bunun üzerine telaşa kapılan Emel Ç. ve Emin K. bankada bulunan döviz ve paralarını çekerek dolandırıcılar ile buluştu. Emel Ç. 100 bin euro, Emin K. ise 184 bin euro, 20 bin sterlin ve 86 bin TL parayı dolandırıcılara verdi. Dolandırıcılara parayı verdikten bir süre sonra telefonlara ulaşamayan Emel Ç. ve Emin K. dolandırıldığını anlayarak durumu polise bildirdi. Olayla ilgili araştırma ve soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayların gerçekleştiği Fatih Mahallesi ve Şeyh Hamit Mahallerinde kamera araştırması yaptı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin kimliğine ulaşan ekipler, Mahmut D. (23), Halil D. (21) ve Ömer E. (18) isimli şahısların üçünün de kardeş olduğunu ve Adanalı olduğunu tespit etti. Titizlikle dolandırıcıların izini süren ekipler dolandırıcı 3 kardeşin Adana’nın Yüreğir ilçesinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine Adana’ya giden Aksaray polisi burada Adana polisi ile irtibata geçerek Yüreğir ilçesine ortaklaşa bir operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda dolandırıcı 3 kardeş 48 bin 500 lira parayla yakalanarak Aksaray’a getirildi. Emniyette sorguya alınan 3 kardeş, 2 kişiyi dolandırdıklarını itiraf ederken sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ele geçirilen parayı emniyet yetkililerinden teslim alan Emel Ç.’nin yakını, “Aksaray Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile asayiş ekipleri teşekkür ederim. İyi ki varlar, sağ olsunlar. Onların sayesinde dün dolandırıldığımız paranı bir kısmına ulaştık” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:15
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