İki gündür haber alınamayan genç evinin bodrumunda ölü bulundu Batman’da iki gündür kendisinden haber alınamayan genç evinin bodrumunda ölü bulundu.

Batman’da iki gündür kendisinden haber alınamayan genç evinin bodrumunda ölü bulundu.



Olay, Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki gündür kendisinden haber alınamadığı iddia edilen İdris Ö.’nün (20) cansız bedeni ailesi tarafından evlerinin bodrumunda bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İdris Ö.’nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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