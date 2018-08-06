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Saldırılarda 9 kişi öldü! O şehre giden Türklere uyarı yapıldı

ABD’nin en büyük müzik festivallerinden olan “Lollapalooza”nın düzenlendiği Chicago'da son iki günde silahlı saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi ise yaralandı. Saldırılar nedeniyle Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğu da sosyal medya hesaplarından Türk vatandaşlarını kentin güney ve batısındaki mahallelere gitmemeleri konusunda uyardı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 07:51
Saldırılarda 9 kişi öldü! O şehre giden Türklere uyarı yapıldı

Chicago polisi, ABD’nin en büyük müzik festivallerinden “Lollapalooza”nın gerçekleştiği hafta sonunda yaşanan silahlı saldırılara ilişkin açıklama yaptı. 

Polis, kentte cuma akşamı ile pazar gecesi arasında gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin de yaralandığını belirterek, hayatını kaybedenler arasında 17 yaşında bir genç kız, yaralılar arasında da 11 yaşında bir erkek çocuğu bulunduğunu bildirdi. 

En fazla saldırı, kentin güney ve batı bölgelerinde pazar günü düzenlendi. En kanlı pazar günlerinden birinin yaşandığı Chicago’da sadece 7 saat içinde 4 kişi öldürüldü, 40 kişi de yaralandı. 

Silahlı saldırılar nedeniyle Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğu da sosyal medya hesaplarından, Türk vatandaşlarını kentin güney ve batısındaki mahallelere gitmemeleri konusunda uyardı. 

Chicago’da, yıl başından bu yana 314 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti, bin 769 kişi de yaralandı. 

ABD’nin “suç başkenti” olarak adlandırılan Chicago’da geçen sene düzenlenen 2 bin 785 silahlı saldırıda 674 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 567 kişi de yaralanmıştı.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 07:51
  1. abd
  2. Chicago polisi

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