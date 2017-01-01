İki günde 70 daire satıp 47 milyon lira kazandı

2017’de yaklaşık 2 bin adetlik konut satışı ve 1,5 milyar liralık ciro ile üst üste 4. kez sektör lideri olan Nef, sadece iki günde 70 daire satarak, bu seneki hedeflerine bir adım daha yaklaştı.

Son iki günde konut satışından 47 milyon lira ciro elde ettiklerini açıklayan Nef Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Çelik, “Bu sene ciro hedefimiz 1,9 milyar TL idi. Ancak ilk 6 ayda ciromuz 1 milyar TL’yi aştı. Son bir haftalık satış grafiğimiz önceki haftaya kıyasla yüzde 67 yukarıda. Yakaladığımız ivme böyle devam ederse yılsonu hedefimizi aşmış olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

NEREDE NE YAPIYOR?

Çelik, ayrıca şu bilgileri verdi: "Şirketimiz hali hazırda, Yalıkavak, Bahçelievler, Kandilli, Çekmeköy, Basınekspress projelerinin satışına devam ediyor. Ataköy ve İş GYO ile birlikte geliştirdiğimiz Inistanbul Topkapı’nın teslim süreci de devam ediyor. Son üç yılda toplam 4 bin 500’ün üzerinde konut teslimi gerçekleştirdik."