İki gün üst üste intihara teşebbüs etti Bursa’da iş bulamayan adam iki gündür üst üste intihara teşebbüs etti.

Bursa’da iş bulamayan adam iki gündür üst üste intihara teşebbüs etti. Dün iş görüşmesinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Nilüfer Ataevler metro durağının bulunduğu üst geçitte intihar girişiminde bulunan 38 yaşındaki Doğan U., bugün de İzmir yolu üzerinde bulunan başka bir üst geçide çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerine gelen polisler üst geçidin bulunduğu Bursa- İzmir karayolunu trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri ise hava yastığı açtı. Doğan U., olay yerine gelen müzakereci polisler tarafından ikna edilmeye uğraşılırken, trafik akışı yan yollardan sağlanmaya çalışılıyor. Bu arada meraklı vatandaşların olay yerinden görüntü alması gözlerden kaçmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.