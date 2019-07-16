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İki gün arayla aynı kavşakta ikinci kaza: 4 yaralı

Sivas’ta iki gün önce 3 kişinin öldüğü kavşakta bugün meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

16 Temmuz 2019 Salı 15:24
İki gün arayla aynı kavşakta ikinci kaza: 4 yaralı

Sivas’ta iki gün önce 3 kişinin öldüğü kavşakta bugün meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi.Kazada E.Ö. yönetiminde ki 34 TR 5138 plakalı otomobil trafik ışıkları bulunmayan kavşaktan karayoluna girerken Sivas’tan Erzincan istikametine gitmekte olan 58 BR 107 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan E.Ö. N.Ö., H.Ö. ve H.Ö. yaralandı. Araç hurdaya döndü. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından, araç parçalanılarak çıkartılabildi. Yaralılar ambulanslar ile Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Trafik ışıkları bulunmayan kavşakta 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:24
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