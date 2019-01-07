Dehşete düşüren görüntüler! İki genç kıza işkence anları kamerada

Erzurum’da, dedikodu yaptıkları iddiasıyla Palandöken Dağı eteklerine götürdükleri B.Y. (17) ve C.Ç.'yi (24), dakikalarca dövüp, başlarını yere vuran, daha sonra bıçak tehdidi ile soyundurup, B.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 1'i tutuklu, 4 sanığın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. İki kızı dakikalarca döven Ahmet D. (18), Eren S. (24) ile kız sanıklar Sevcan B. (20) ve Sercan U.'nun (19), 6 yıldan 55 yıla kadar hapsi istendi. İki kızın tekme tokat dövülme ve soyundurulma anları, mahkeme heyeti ve duruşma salonundakiler tarafından dehşet içerisinde izlendi.

Dakikalarca dövdüler

Olay, 8 Mayıs 2018 günü Palandöken Dağı eteklerinde meydana geldi. Sevcan B., B.Y. ve C.Ç.'yi arayarak buluşma teklifinde bulundu. F.K.'ye ait araçla caddeye inen iki kız arkadaşın bindiği otomobile; Ahmet D., Eren S., Sevcan B., Sercan U. ve N.Y. de bindi. İddiaya göre Ahmet D., bıçak tehdidi ile F.K.'den aracını dağlık bölgeye sürmesini istedi. 3 kız arkadaş ve Ahmet D., dedikodularını yaptıklarını ileri sürdükleri B.Y. ve C.Ç.'yi götürdükleri bölgede dakikalarca tekme tokat dövdü.

Poz vermesini istedi

Yerlerde sürüklenen B.Y. ve C.Ç.'nin başını taşlara vuran kişiler, küfür ve hakaret yağdırdı. Ahmet D. elindeki bıçakla tehdit ettiği C.Ç.'den soyunmasını istedi. Genç kızı iç çamaşırı kalıncaya kadar soyunduran Ahmet D., cep telefonuna poz vermesini istedi. Ahmet D., daha sonra saçından tuttuğu eski sevgilisi olan B.Y.'ye bıçağı doğrultarak, "Benimle birliktelik yaşayacaksın, yoksa seni öldürürüm" diyerek istismarda bulundu.

9 Mayıs’ta tutuklandılar

Ayakkabıları yağmalanan iki kız arkadaş yürüyerek şehir merkezine indi ve polise giderek şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine Ahmet D., Eren S., Sevcan B., Sercan U. ve N.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınanların cep telefonlarında işkence anlarının kaydedildiği belirlendi. Ahmet D., Eren S., Sevcan B., Sercan U., N.Y. 9 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevinde konuldu.

4 ay sonra tahliye

Ahmet D.'nin dışındakiler 4 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. 18 yaşından küçük N.Y.'nin dosyası çocuk mahkemesinde görülürken, Ahmet D., Eren S., Sevcan B., Sercan U. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ahmet D.'nin 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma' suçlarından 12 yıldan 55 yıla kadar hapsi istendi. Diğer 3 sanığın ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına yardımdan 5 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

'Biz kendimizi yaktık'

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu Ahmet D., tutuksuz sanıklar Eren S., Sevcan B., Sercan U. ile avukatları katıldı. Yetiştirme yurdunda kalan müştekilerden B.Y. duruşmaya katılmazken, C.Ç., memleketinden SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. B.Y. ile 3-4 ay sevgili olduklarını söyleyen Ahmet D., yaptıklarından çok pişman olduğunu belirtti. Ahmet D., "B., gidip bir yerlerde ‘Ahmet'ten hamileyim' demişti. Biz evlenecektik ancak buna çok sinirlendim. Hep beraber gezmeye çıktık. Bunu da duyunca sinirlendim ve bunlara vurdum. Sonra malum olay oldu ancak arkadaşlar videoya çekmişler, benim bundan haberim yoktu. Olaydan önce ilişkiye girmiştik. Sevgilimdi ve kendisiyle evlenmeyi düşünüyordum. C.'yi soyundurduğum doğru ancak bu esnada herhangi bir şeyle tehdit etmedim. Her ikisiyle de sevgiliydim ben. Olay nedeniyle pişmanım. Annemin, ablalarımın ağlamalarına dayanamıyorum. Biz kendimizi yaktık, siz bizi yakmayın hakim bey" dedi.

Görüntüleri izleyen sanık yakınları ağladı

İki farklı cep telefonu ile kayda alınan şiddet anları mahkeme salonunda izlettirildi. Mahkeme Başkanı Koçer Baltalı, başlarını önlerine eğen sanıklara, "Hepiniz başını kaldırıp, yaptıklarınızı izleyin" dedi. B.Y. ve C.Ç.'nin dakikalarca şiddete uğraması, C.Ç.'nin bıçak tehdidi ile soyundurulma anı mahkeme heyeti ve duruşma salonundakiler tarafından dehşet içerisinde izlendi. Ahmet D.'nin yakınları kardeşinin yaptıklarını izleyince gözyaşlarını tutamadı.