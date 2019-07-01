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İki geç kız boğulma tehlikesi geçirdi

Ordu’nun Ünye ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren iki genç kız son anda kurtarıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:05
İki geç kız boğulma tehlikesi geçirdi

Ordu’nun Ünye ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren iki genç kız son anda kurtarıldı.


Olay, Fevziçakmak Mahallesi Kırkevler Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında serinlemek için denize botla açılan iki arkadaş S.O. (18) ile H.D. (16), bir süre sonra bottan indi. Denizin dalgalı olması sebebiyle dengesini kaybeden iki genç kız boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgalarla boğuşan kızların imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.


Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç kızlar Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kızların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:05
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