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İki Fail Mahmur’da

Erbil’de diplomatımızı şehit eden hain saldırının yakalanamayan iki failinin PKK’nın kırsal kadrosuna eleman devşirdiği Mahmur kampında olduğu tespit edildi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:08
İki Fail Mahmur’da

Erbil’de diplomatımızı şehit eden hain saldırının yakalanamayan iki failinin PKK’nın kırsal kadrosuna eleman devşirdiği Mahmur kampında olduğu tespit edildi.


Saldırıyı PKK yaptırdı


Saldırıyı gerçekleştirenlerin ifadelerine göre; her ne kadar biz yapmadık dese de saldırı talimatının Kandil tarafından verildiği ortaya çıktı.


Erbil artık güvenli bir şehir değil


Dİğer taraftan başta petrol olmak üzere bir çok uluslararası şirket çalışanının yaşadığı Erbil’in bu saldırı sonrasında güvenliğinin sorgulandığı, Bazı şirket çalışanlarının ailelerini geçici olarak geri gönderdiği öğrenildi.


Yeni hedef Erbil mi


Güvenlik uzmanlarınca; PKK’nın, son dönemde Türkiye’nin başarılı operasyonları nedeniyle bozulan moralini Erbil’e yönelik başka bir saldırıyla düzeltmeye çalışabileceği yorumları yapılıyor.


Zira, Türk konsolosluk görevlisine yapılan saldırı, Erbil’in en elit semtlerinden birindeki en lüks restoranda işlenmişti. Bu güvenlik zafiyeti sorularını beraberinde getirmişti.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:08
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