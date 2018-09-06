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İki eski Sırp askere savaş suçundan hapis cezası!

Bosna Hersek Mahkemesi, Visegrad şehrinde 1992-1995 yılları arasındaki savaşta sivillere yönelik 'İnsanlığa karşı suç' işlediği gerekçesiyle iki eski Sırp askere toplam 24 yıl hapis cezası verdi.

06 Eylül 2018 Perşembe 17:09
İki eski Sırp askere savaş suçundan hapis cezası!

Bosna'daki savaşta Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) mensubu olan ve Visegrad'da Boşnak sivillere yönelik savaş suçları işledikleri iddiasıyla yargılanan Momir Tasic ve Petar Tasic hakkındaki karar açıklandı.

Suçlu bulunan Momir Tasic 14, Petar Tasic ise 10 yıl hapse mahkum edildi. Aynı davada yargılanan ve savaş döneminde Visegrad Kamu Güvenliği Merkezinde görev yapan Mirko Tasic ise beraat etti.

Mahkeme Konseyi Başkanı Mediha Pasic, Momir ve Petar Tasic'in Visegrad'daki Boşnak sivillerin sürgün edilmesine iştirak ettiğini belirterek Momir Tasic'in ayrıca Boşnak bir kadına tecavüz ettiğini söyledi.

Mahkeme, Momir Tasic'in tecavüze uğrayan kadına yaklaşık 13 bin avro tazminat ödemesine de hükmetti.

Pasic, Momir, Petar ve Mirko Tasic'in 1992'de 6 Boşnak sivili esir aldıklarını kaydederek işkenceye maruz kalan bu sivillerin daha sonra Sırbistan'a götürüldüğünü ve bir daha kendilerinden haber alınamadığını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 17:09
  1. Ordu
  2. Bosna Hersek Mahkemesi
  3. Sırp askerleri
  4. Sırp askerler

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