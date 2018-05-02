İki elebaşı Amerika'da görüntülendi!

AA ekibi, FETÖ'nün iki önemli ismini Washington'da buluştukları otelde ve sonrasında gittikleri mekanda bir arada görüntüledi.

FETÖ'nün ABD'deki örgütlenmesinde uzun yıllar görev yapan ve Amerikalı siyasetçilerle görüşmelerde yer alan Çınar ile FETÖ'nün özellikle finansal ayağında aktif rol oynayan Özkan, Washington'daki Hampton Inn adlı otelin bahçesinde konuşurken AA'nın objektifine yakalandı.

Otelin bahçesindeki konuşmalarının ardından birlikte yakınlardaki başka bir mekana geçen iki FETÖ'cü, burada yaklaşık 2,5 saat kaldı.

"TUVALETE GİDECEĞİM" DİYEREK KAÇTI

Binadan çıktıkları anda AA muhabirini ve kameramanını karşılarında gören Çınar ile Özkan'ın yaşadıkları şaşkınlık ve telaş, objektiflere yansıdı.

Muhabirin sorularından "tuvalete gideceğim" diyerek kaçan ve hemen caddenin karşısındaki oteline yönelen Özkan'ın telaşlı ve aceleci tavrı dikkati çekti.

Özkan'ın ayrılmasının ardından kaldığı otele doğru yürümeye devam eden Çınar'a örgütün ABD'deki faaliyetleriyle ilgili bazı sorular soruldu.

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımlarda "darbe girişiminin kurgu olduğunu" savunan ve bu paylaşımlarıyla tepki çeken Çınar, "Darbe girişiminin kurgu olduğunu savunuyordunuz, ama elebaşınız Gülen birkaç ay sonraki açıklamalarında darbe girişimine kendisine gönül vermiş kimselerin de katılmış olabileceğini kabul etmişti. Sen mi yalan söylüyorsun, Gülen mi?" şeklindeki soruyu yanıtsız bıraktı.

FETÖ-PYD/PKK İŞ BİRLİĞİNİ FONLUYOR

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Niagara Vakfının eski başkan yardımcısı Çınar, Türkiye aleyhtarı propaganda faaliyetleriyle ilgili sorular karşısında da sessiz kalmayı tercih etti.

AA muhabiri, Çınar'a ABD'de İngilizce olarak yayımlanan ve Türkiye aleyhtarı birçok ismi bir araya getiren "Globe Post" ve "Defense Post" adlı haber sitelerini neden fonladığını sordu.

Çınar, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin Washington'daki temsilcilerinden biri olarak görülen Sinam Mohamed adlı kişiye neden Defense Post'ta yazı yazdırıldığı ve Türkiye aleyhindeki propagandalarını yansıttığı röportajlara niçin yer verildiği sorularına da cevap veremedi.

FETÖ'nün medya yapılanmasında rol alan Mahir Zeynalov'un yönettiği Globe Post'a bağlı Defense Post sitesinde yazan Mohamed, YPG'nin dış ilişkilerini sürdüren, örgüt içinde önemli bir yönetici olarak biliniyor.

Mohamed'in özellikle Zeytin Dalı Harekatı ve Türkiye'yi karalayan ifadelerinin yer aldığı haberleri paylaşan Defense Post ile Türkiye aleyhindeki yayınlarını sürdüren Globe Post, ABD'deki yayınlarına halen devam ediyor.

ENES KANTER'İN FİNANS DANIŞMANI

Bu arada Çınar'ın kurduğu "Maestro Corporate Group" adlı yönetim danışmanlık firmasının, FETÖ'cü NBA oyuncusu Enes Kanter'e finansal danışmanlık yaptığı da kısa süre önce ortaya çıktı.

Kamuoyunda ve medyada kendisini Gülen'in manevi oğlu olarak lanse eden ve ailesi tarafından reddedilince soyadını "Gülen" olarak değiştiren Kanter, halen Çınar'ın firması ile çeşitli faaliyetler yürütüyor.

HILLARY CLINTON'A 1,5 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

FETÖ'nün bir diğer önemli ismi Özkan, 2016'da ABD başkanlık seçimleri öncesinde Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'a 1,5 milyon dolar civarında bağış yapmasıyla kamuoyu ve medyanın gündemine gelmiş, bu ve diğer bağışlar "FETÖ'nün Clinton'a seçim yatırımı" olarak belgelenmişti.

FETÖ bağlantılı Türk Kültür Merkezi'nin eski başkanı Özkan, New York'un Brooklyn bölgesindeki 1,4 milyon dolarlık eviyle de dikkati çekmişti.

Ayrıca Özkan'ın da aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında Türkiye'de 15 Nisan 2017'de soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık, bu kişiler hakkında ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ile ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından işlem başlatmıştı.