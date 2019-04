İki el caz, iki el Bach çalacak

ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - İtalyan cazının önemli isimlerinden Danilo Rea ile ünlü Bach yorumcusu Ramin Bahrami, başkentli müzikseverler için aynı sahneyi paylaşacak.

Ankara Piyano Festivali'nin kapanış konseri, bu akşam İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Altus Kültür Sanat'ın iş birliğinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda gerçekleştirilecek.

İtalyan çağdaş piyano geleneğini temsil eden ve sıra dışı Bach yorumlarına yer verdikleri "Bach is in the Air" albümüyle tanınan Rea ile Bahrami, başkentlilere farklı bir müzik deneyimi yaşatacak.

Rea'nın caz doğaçlamalarına, Bahrami de Bach besteleriyle eşlik edecek.

Piyanistler Danilo Rea ve Ramin Bahrami, konser için geldikleri Ankara'da AA muhabirine "Bach is in the Air" projesini anlattı.

Bahrami, proje fikrinin bir araya geldikleri bir akşam yemeğinde doğduğunu dile getirirken, Rea ise "İtalya'da 'En güzel fikirler yemek masasında ortaya çıkar' diye bir söz vardır. Türkiye'de de böyle olsa gerek." diye konuştu.

Danilo Rea, aralarında güzel bir arkadaşlık doğduğunu ve bunun da sahneye yansıdığını belirtirken, Ramin Bahrami, "Bu güzel enerji tüm zamanların en ünlü müzisyeni Johann Sebastian Bach'tan geliyor. Bize neşesini ve ışığını katıyor. Sadece bize değil aynı zamanda izleyicilere de yansıtıyor bu enerjisini." değerlendirmesinde bulundu.

- "Caz, Bach'ı seven bir müzik türü"

Rea, yorumlarının dünyada tek olduğunu belirterek, "Bach'ın müziği hiç böyle bir şekilde yorumlanmamıştı. Müziğin bir kısmına doğaçlamalarla yorum katıyoruz. Caz, Bach'ı seven bir müzik türü. Bizim yaptığımız da Bach'ın müziğine riayet ederek üzerine yorum katmak. Bach dinleyicileri, bildikleri müziğin üzerinde bir renk olduğunu fark ediyor." dedi.

Bu performansı gerçekleştirirken karşılıklı güven, birbirine değer verme, saygı duymanın önemine işaret eden Danilo Rea, "Bazı şeylere sahnede o anda karar veriyoruz. Göz göze geliyoruz ve düşündüğümüzü yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rea, klasik müzik dinleyicisinin bazen sert eleştiriler yapabildiğine dikkati çekerek, "Ancak biz hiç bu şekilde sert eleştirilerle karşılaşmadık. Örneğin Japonya izleyicisi, neredeyse Bach'ın her notasına vakıftır, 900 kişilik seyircinin olduğu bir salonda verdiğimiz konserde her alkışta memnuniyetlerini hissettik." şeklinde konuştu.

- "Tepkiler olağanüstü"

Ramin Bahrami ise performaslarını, "Bach'ın üstün yeteneğini kapatmadan doğaçlama katmak" diye nitelendirdi.

Dinleyicilerin tepkisinin İtalya'dan Japonya'ya kadar "olağanüstü" olduğunu belirten Bahrami, Türk izleyicisine de aynı duyguları yaşatmak istediklerini dile getirdi.

Türkiye'de daha önce de ayrı ayrı konserler verdiklerini anlatan Rea ve Bahrami, konserlerin kendilerinde güzel izlenimler ve duygular bıraktığını dile getirdi.

Piyanistler, aralarında Chopin ve Beethoven'ın da olduğu büyük bestecilerin eserlerine caz yorumları katacakları yeni bir albüm projesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.