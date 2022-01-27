2021 yılı ocak ayı itibariyle ülkemizde koronavirüs aşıları uygulanmaya başladı. İlk olarak Sinovac vatandaşlara yapıldı. Ardından Biontech aşı randevuları açıldı. Son olarak 2021 Aralık ayında Turkovac aşı randevuları verilmeye başladı. Şimdiye kadar 2 doz Sinovac olanlar ise 3.doz olarak Biontech tercihin edip edemeyeceklerini araştırıyor.

İki doz Sinovac olanlar 3.doz Biontech yaptırabilir mi?

İki do Sinovac olanlar 3.doz olarak Sinovac, Biontech ya da Turkovac aşı randevusu alabiliyor. 3.doz için seçilen doz ile dördüncü doz aynı aşıdan uygulanıyor.

The Lancet dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, iki doz Sinovac aşısı olan kişilerin BioNTech aşısıyla üçüncü dozu yaptıklarında antikor seviyelerinin güçlü bir şekilde yükseldiğini gösterdi.

Brezilya'daki halk sağlığı uzmanları ve Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma; AstraZeneca, Pfizer/BioNTech veya Johnson & Johnson'a ait üçüncü bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı dozunun daha önce iki doz Sinovac aşısı almış kişilerde antikor seviyelerini önemli ölçüde artırdığını buldu.

Bilim insanları Sinovac aşısının Delta ve Omicron varyantlarına karşı da dahil olmak üzere viral vektör veya mRNA aşılarından güçlü bir destek aldığını söyledi.

Oxford Üniversitesi aşı grubu direktörü ve çalışma lideri Andrew Pollard, "Bu çalışma, inaktive aşıların kullanıldığı birçok ülkedeki politika yapıcılar için önemli seçenekler sunuyor" dedi.