İki doz aşıyı Sinovac ve BioNTtech olan üçüncü doz aşıyı yerli aşı yaptırabilir mi?

14 Ocak’ta ilk olarak sağlık çalışanlarıyla başlanılan aşılamada 07 Mayıs 2021, Cuma saat 09:53 itibariyle toplam yapılan aşı sayısı 24.610.838’i buldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki aylarda Türkiye’nin üç katı aşı sözleşmesinin yapıldığını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eylül ayı itibariyle yerli aşının uygulanmaya başlayacağının müjdesini verdi. Bakan Koca, 2'inci dozdan 6 ay sonra yapılması tavsiye edilen 3'üncü doz hatırlatma aşısının yerli aşıyla yapılacağını söyledi. Bakan Koca’nın hatırlatma dozunun yerli aşı ile yapılacağını söylemesi sonrası Aşısını Sinovac ve BioNTtech (Çin ve Alman-ABD) olan üçüncü doz aşıyı yerli aşı yaptırabilir mi? sorusu da gündeme geldi.

İki doz aşıyı başka aşılardan yaptıran 3. doz aşıyı yerili aşıdan yaptırabilir mi?

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal: “Eğer kişi Sinovac aşısı olduysa, ki bu bir inaktif aşıdır, hatırlatma dozunu yine inaktif Türk aşısıyla yaptırabilirler. BioNTech aşısında 3. doz aşıya gerek olmadığını düşünüyorum. Ama olunacaksa aynı üretim teknolojisi olduğundan yine mRNA olması uygun olacaktır. Ancak Sinovac olan kişinin hatırlatma dozu mRNA ile de olabilir. BioNTech aşısında 3. doz yaptırmanın nedeni mutasyonlar. Bağışıklık sistemi zayıflamış ya da ileri yaştakilere 3. doz aşıyı yapmak gerekebilir. Fakat bu aşılar yeni mutantları da içerecek şekilde güncellenmiş olmalı.''

İlk iki dozu aynı aşıyla olan kişiler hatırlatma dozunu yerli aşıyla yaptırabilirler mi?

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Hatırlatma dozu, bağışıklık sistemini tanıtma dozları diyebileceğimiz ilk dozlardan bir süre sonra etkinliğin azalmasıyla tekrar bağışıklık sistemini hatırlatma yaparak güçlendirme amaçlı yapılır. Şu anda koronavirüs aşılarının dizaynı daha kalıcı bağışıklık için başlangıçta iki doz yapılması yönünde oldu. Bu iki dozdan sonra 6 ay bir yıl arasında bağışıklık etkisi zayıflamaya başlıyor ve biz bu sürede hatırlatma dozuyla zayıflayan bağışıklığı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. İlk iki dozu aynı aşıyla olan kişiler bence hatırlatma dozunu farklı bir aşıyla yaptırabilirler. Bu bizim üreteceğimiz inaktif aşı olabileceği gibi BioNTech ya da Sputnik aşısı da olabilir. Farklı aşıyla hatırlatma dozu yapmak belki de daha avantajlı olabilir.''