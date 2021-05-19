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Avrupa İki doz aşı olanlar AB ülkelerine girebilecek
Avrupa

İki doz aşı olanlar AB ülkelerine girebilecek

Avrupa Birliği, aşının iki dozunu da olmuş seyahatçilere sınırlarını açma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 17:00:00 -
İki doz aşı olanlar AB ülkelerine girebilecek

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkeler, tamamen aşılanmış yani aşının iki dozunu da olmuş kişilere Birlik'in sınırlarını açma kararı aldı. AB'ye üye ülkelerin büyükelçilerinin katılımıyla Brüksel'de düzenlenen toplantıda, AB dışından bir ülkenin, yeni vaka sayılarına bağlı olarak riskli bölge ilan edilmesi için öngörülen maksimum yeni vaka sayısının da artırılması kararlaştırıldı.

Bu düzenleme ile AB'ye seyahat için daha fazla ülkeden giriş yapılabilecek. Bunun yanı sıra, planlanan "acil durum freni" düzenlemesi ile tehlikeli virüs varyantlarının görüldüğü ülkelere ilişkin yeni seyahat kısıtlamaları getirilebilecek.

Avrupa Birliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen sene mart ayında üçüncü ülkelerden Birlik'e girişleri zorunlu haller dışında sınırlamış, bu karardan birkaç ay sonra da giriş kısıtlamasından muaf olan ülkelerin listesi açıklanmıştı. Halihazırda bu listede olan yedi ülke; Avustralya, İsrail, Yeni Zelenda, Ruanda, Singapur, Güney Kore ve Tayland. AB, Çin için de seyahat kısıtlamasını kaldırmaya hazırlanıyor ancak bunu için Pekin'in de aynı şekilde AB'den girişleri kaldırması bekleniyor.

Uygulama perşembe günü yürürlüğe girecek

Kısıtlamadan muaf olan ülkeler için, yeni vaka sayısının son 14 gün içinde her 100 bin kişide 25 yeni vakanın aşılmaması gerekiyordu. Söz konusu sayı alınan ilgili kararla 75'e yükseltildi.

Büyükelçiler, seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesinin perşembe günü AB ticaret bakanlarının gerçekleştirecekleri toplantıdan sonra hayata geçirileceğini bildirdi. Konunun yeniden tartışmaya açılmayacağı, bunun yalnızca resmi bir adım olduğu belirtiliyor.

Bu hafta sonuna kadar, AB'nin seyahat kısıtlamasından muaf olan ülkeler listesinin de güncellenmesi planlanıyor ancak bu listeye yeni ülkelerin eklenip eklenmeyeceği henüz belli değil. AB'nin aldığı söz konusu kararlar ise bir tavsiye niteliğinde ve kısıtlamaların düzenlenmesi devletlerin kendi inisiyatifinde.



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