İki doz arası süre değişti: BioNTech aşısı olanlar dikkat
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından BioNTech aşısı ile ilgili alınan kararı da duyurdu.
İkinci doz 4 hafta sonra uygulanabilecek
Bakan Koca, "Elde edilen yeni veriler ışığında Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur." dedi.
Daha önce BioNTech aşısını yaptıranlar en erken 6 hafta sonraya randevu alabiliyordu.