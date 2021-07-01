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Korona Virüs İki doz arası süre değişti: BioNTech aşısı olanlar dikkat
Korona Virüs

İki doz arası süre değişti: BioNTech aşısı olanlar dikkat

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 08:59:00 -
İki doz arası süre değişti: BioNTech aşısı olanlar dikkat

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından BioNTech aşısı ile ilgili alınan kararı da duyurdu.

İkinci doz 4 hafta sonra uygulanabilecek

Bakan Koca, "Elde edilen yeni veriler ışığında Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur." dedi.

Daha önce BioNTech aşısını yaptıranlar en erken 6 hafta sonraya randevu alabiliyordu.

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