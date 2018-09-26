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İki devlet arası önemli gelişme: Darbe çağrısı!

Kolombiya’nın eski devlet başkanlarından Velez, Venezuela ordusuna Devlet Başkanı Maduro ve hükümetine isyan etmeleri çağrısında bulundu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 09:56
İki devlet arası önemli gelişme: Darbe çağrısı!

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin partisi sağcı Demokratik Merkezin lideri ve eski Devlet Başkanı Uribe, sosyal medya hesabından Venezuela'daki askerlere yaptığı darbe çağrısını yineledi. 

Uribe, "Venezuela’nın askerleri, şeffaf bir seçim yapılması için Maduro ve rejimine karşı harekete geçmeli. İnsani krizin derinleşmesini durduracak, terörizmden ve daha fazla şiddet riskinden kaçınacak yeni bir demokratik hükümet kurulmalı." ifadelerini kullandı.

Uribe, sene başında Venezuela İçişleri Bakanlığına helikopterle saldıran Oscar Perez'in güvenlik güçleri tarafından öldürülmesinin ardından yaptığı açıklama da darbe çağrısında bulunmuştu. 

"Venezuela ordusu, Maduro'nun, vatandaşlarını öldürmeye devam etmesine seyirci kalmak ya da (Maduro'nun) bir kenara atılmasını sağlamak konusunda söz sahibidir." ifadelerini kullanan Uribe, geçen yıl temmuz ayında yaptığı bir konuşmada da "Umarım Venezuela silahlı kuvvetleri, Maduro'yu kenara çekilmeye zorlar." sözlerini sarf etmişti.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 09:56
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  2. venezuela
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  4. Maduro
  5. uribe
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