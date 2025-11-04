İki dev uçak birbirine girdi! Eşi görülmemiş kaza: Havalimanında büyük panik! Korku dolu anlar, o haber

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
New York'un en yoğun havalimanlarından biri olan LaGuardia, bugün havacılıkta "dost ateşi" olarak adlandırılabilecek görülmemiş kaza bir kazaya sahne oldu. Aynı havayoluna (United Airlines) ait iki dev yolcu uçağı, apronda, binlerce yolcunun gözü önünde birbiriyle çarpıştı. yolcular kısa süreli büyük panik yaşadı!

New York’un en yoğun havalimanlarından biri olan LaGuardia, bugün havacılıkta “dost ateşi” olarak adlandırılabilecek inanılmaz bir kazaya sahne oldu. Aynı havayoluna (United Airlines) ait iki dev yolcu uçağı, apronda, binlerce yolcunun gözü önünde birbiriyle çarpıştı.

Bu, havada değil, yerde yaşanan ve “bu nasıl olabilir?” dedirten türden bir kaza. Edinilen bilgilere göre, her iki uçak da United Airlines filosuna aitti ve New York LaGuardia Havalimanı apronunda manevra yapıyorlardı.

Kaza, uçakların park alanındaki hareketleri sırasında meydana geldi. Gelen bilgilere göre, uçaklardan birinin kanat kısmı, diğer uçağın kuyruk kısmına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki dev uçakta da gözle görülür hasar oluştu. Bir uçağın kanadında, diğerinin ise kuyruğunda meydana gelen hasar nedeniyle iki uçağın da seferden çekilerek kapsamlı bir bakıma alınması bekleniyor.

Apronda yaşanan bu korkutucu olayın ardından gelen en sevindirici haber ise, kazada herhangi bir yaralanma bildirilmemiş olması.

Olayın, uçakların düşük hızda manevra yaptığı sırada meydana gelmesi, potansiyel bir faciayı önledi. Federal Havacılık İdaresi (FAA), New York’un en işlek meydanlarından birinde yaşanan bu inanılmaz kazanın nedenini belirlemek üzere derhal soruşturma başlattı.

