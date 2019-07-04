İki çocuk annesi kimyacı mutfakta yemek değil sabun yapıyor

Ankara’da kimya mühendisliği mezunu iki çocuk annesi Merve Güner, evinin mutfağında ürettiği doğal sabun ve ürünleri sosyal medya aracılığıyla satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kimya mühendisliği bölümünden mezun olan iki çocuk annesi Merve Güner’in doğal ürün üretim hikayesi küçük kızının pişik problemiyle başladı. Piyasada satılan bütün pişik kremlerini denemesine rağmen olumlu sonuç alamayan Güner, çareyi evde doğal pişik kremi üretmekte buldu. Piyasadaki ürünlerin çocukların bünyesinde olumsuz etki oluşturabileceğini düşünen Güner, ihtiyaç doğrultusunda pişik kreminin yanı sıra doğal sabun, nemlendirici krem, güneş kremi, sinek kovucu sprey gibi çeşitli ürünler de üretmeye başladı.

Ürettiği ürünleri çocukların da güvenle kullandığını söyleyen Güner, yenilebilen ve rafine olmamış doğal yağlarla killi, argan tohumlu, defne tohumlu, keçi sütlü, ballı, kahveli, kantaron yağlı, Hindistan cevizli, zeytinyağlı, aktif karbonlu, argan yağlı, tarçınlı olmak üzere çok sayıda sabun ve çeşitli kozmetik ürün üretiyor. Sosyal medya üzerinden evinin mutfağında ürettiği ürünlerin satışını gerçekleştiren Güner’e özellikle anneler yoğun ilgi gösteriyor. Müşterilerini problemlerine göre doğru ürünlere yönlendiren Güner, “Piyasada doğal ürün bulmak zor ve gözümüz gibi baktığımız çocuklarımıza kimyasallarla dolu ürünler kullanmayı artık bilinçli anneler istemiyorlar. Bu yüzden beni tercih ediyorlar. Ben kendi çocuklarıma kullanmadığım hiçbir şeyi satışa çıkarmıyorum. Sattığım ürünlerle de aile bütçesine katkı sağlıyorum” dedi.