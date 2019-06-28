İki çocuk annesi aromatik bitki üretimi için okullu oldu

Ayvalık ilçesinde, 2 çocuk annesi Şule Saray, tıbbî aromatik bitki üretimi için okula başladı. Ayvalık’ta zeytinyağı üretimi yaptığını anlatan Saray, tıbbı aromatik bitki üretimine başlayacağını söyledi.

Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinin(Baçem) ilk kursiyerlerinden olan Şule Saray, tıbbî aromatik bitki üretimine merak sarınca okullu oldu. Maksadının tıbbı aromatik ve endemik bitkileri değerlendirmek olduğunu anlatan Saray, “Ayvalıkta zeytin işi yapıyorum. Zeytinciliği iyice öğrenmek için Üniversite sınavlarına girerek Edremit Zeytincilik Yüksekokuluna girdim. Bu arada Baçem de tıbbi ve aromatik bitkiler kurslarına katıldım. Tıbbî ve aromatik bitkiler üretmek istiyorum. Bunun içinde Altınoluk Meslek YüksekokuluTıbbî ve Aromatik Bitkiler bölümüne kayıt yaptırdım. Her iki okulda da ikinci sınıfa geçtim. Ayvalıkta tıbbı ve aromatik bitkileri üretmek istiyorum. Dünya bu bitkileri biliyor ve üretiyor. Biz ise yeni yeni öğreniyoruz. Ben de bu bitkileri üretmek istiyorum. Bunun için Baçem de kursları katıldım. Üretmeyi seviyorum” dedi.