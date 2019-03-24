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İki çocuğun ölümünde büyük ihmal

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24 Mart 2019 Pazar 12:30
İki çocuğun ölümünde büyük ihmal

Sivas’ta su kuyusuna düşen iki çocuğun hayatını kaybetmesi, büyük bir ihmali ortaya çıkardı


Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı İncetaş köyünde geçtiğimiz gün yaşanan olayda İsmail ve Hasan Hüseyin yıldız isimli kardeşlerin 3 yaşındaki çocukları Hiranur Yıldız ve Hüseyin Eymen Yıldız evlerinin yakınlarında oyun oynadıkları sırada ortadan kayboldu. Yakınları çocukları ararken Hirunar’un annesi Sudenaz Yıldız, kızının hırkasının köyde üzeri açık bırakılan su kuyusunun yüzeyinde olduğunu fark etti. Hırkaya asıldığında ise kızının cansız bedeni ile karşılaştı. Kuyuda yapılan aramada ise yine üç yaşında olan Hüseyin Eymen Yıldız’ın cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların oyun oynarken evlerinden uzaklaşıp kuruya düştükleri tahmin ediliyor. Olayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.


Erkek çocuğu su kuyusundan çıkartan köy sakinlerinden Nazif Delice yaptığı açıklamada, “Kız çocuğunun kuyuda olduğunu annesi fark etti. Hırkasını görmüş. Kız çocuğu kuyunun yüzeyindeydi. Onu annesi çıkarttı. Erkek çocuğu ise bir süre kuyuda aradık. O batmıştı. Onu ben bulup çıkarttım. Maalesef ikisi de yaşamıyordu” dedi.


Yaklaşık 2 metre çapında 1.5 metre derinliğinde içi su ve çöplerle dolu kuyunun geçmişte su ihtiyacını karşılamak için açıldığı öğrenildi. İhtiyaç kalmayınca ise kuyu kapatılmayarak açık bırakıldı. İçi su ve çöp dolan kuyu iki çocuğun ölümüne neden oldu. Amca çocuğu olan 3 yaşındaki Hüseyin Eymen Yıldız ve Hiranur Yıldız’dan geriye kalan neşeli fotoğrafları ve videoları oldu.


İki çocuk İncetaş köyü camisinde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasındaköy mezarlığındatoprağa verilecek.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:30
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