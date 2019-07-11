İki Çek turiste karavanları mezar oldu

Yunanistan’da dün gece yaşanan fırtınadan dram çıktı. Ülkeye turist olarak gelen iki Çek yaşlı karı-koca devrilen ve savrulan karavanlarında, baba oğul iki Rus devrilen bir ağacın altında, Romanyalı bir kadın ve 8 yaşındaki oğlu ise çöken çatı altında hayatlarını kaybetti.

Yunanistan’ın kuzey kesiminde bulunan Sozopoli bölgesinde ve fırtınanın vurduğu Halkidiki’de ağaçları söken ve çatıları uçuran şiddetli rüzgar ve dolu yağışı sebebiyle 2’si çocuk 6 yabancı uyruklu turist hayatını kaybetti, en az 100 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe edildiği fırtınadan bir de dram çıktı. Rüzgarın şiddetiyle enkaz haline getirdiği ve yağış sularının sürüklediği bir karavanda bulunan Çek çift hayatını kaybetti. Yunan polisi 2 yaşlı Çek turistin karavanını şiddetli rüzgar ve suyun savurduğunu söyledi.

Öte yandan, Yunanistan’ın Nea Potidea yerleşim biriminde bir otelde kalan 39 yaşındaki bir Rus 2 yaşındaki oğluyla kökünden sökülen bir ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Fırtınanın yerle bir ettiği, yaz turizmi için popüler bir mekan olan Halkidiki yarım adasında acil durum ilan edildi. Fırtınanın etkilediği Nea Plagia’da bir restoranın çatısının çökmesi sonucu Romanya asıllı bir kadın ve 8 yaşındaki oğlu da hayatını kaybetti.

Yuan Meteoroljist Klearxos Marousakis genel olarak yaz mevsiminde Yunanistan’ın sıcak ve kurak olduğunu, yılın bu mevsiminde böyle bir olağanüstü hava durumunun görülmediğini söyledi.