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Dünya İki casusun daha gözaltına alınması çıkışına haber yaptı: İran'da tebliğ eden şahısların ifşası! Sorumlusu kimler?
Dünya

İki casusun daha gözaltına alınması çıkışına haber yaptı: İran'da tebliğ eden şahısların ifşası! Sorumlusu kimler?

Yeniakit Publisher
2024-04-13 19:43:00 - 2024-04-13 19:43:52
İki casusun daha gözaltına alınması çıkışına haber yaptı: İran'da tebliğ eden şahısların ifşası! Sorumlusu kimler?

İran'da molla rejimini destekleyenlerin deşifre edilmesi için önlemler alınıyor. Sorumlusu kim merak edilirken tartışma alevleniyor...

İran'da molla rejimini destekleyenlerin deşifre edilmesi için önlemler alınıyor.

Akhar.az'a göre "Mouze" Telegram kanalının bu konuda haber yaptığını bildirdi.

Resmi olmayan bilgilere göre Azerbaycan'ın kolluk kuvvetlerinin bu yönde gerçekleştirdiği operasyonlarda yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan ikisi Mingeçevir sakini Elvin Nazarov ve Goranboy sakini Amil Demirov'dur. Operatif-soruşturma tedbirlerine devam ediliyor.


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