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İki çalışma arkadaşını öldüren zanlı hakim karşısında

Sivas’ta Karayolları 16.

15 Şubat 2019 Cuma 16:18
İki çalışma arkadaşını öldüren zanlı hakim karşısında

Sivas’ta Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Misafirhanesinde iki çalışma arkadaşını öldüren cinayet zanlısı hakim karşısına çıktı.


Sivas’ta 22 Kasım 2018 tarihinde Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde çalışan Alparslan Kepenek (44) hem çalışma arkadaşları hem de yakın arkadaşları Özal Kızak (34) ile Mustafa Tutuş’u (39) tüfekle vurup öldürmüştü. Olaydan iki gün sonra polis tarafından yakalanan cinayetin tutuklu zanlısı hakim karşısına çıktı.


Sivas Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, zanlı Alparslan Kepenek, cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen eski kayın biraderi Tanju Çokmak, davacılar ve tarafların avukatları katıldı.



Cinayetleri namus için işlemiş


Cinayet zanlısı Kepenek, savunmasında cinayeti eski eşinin iş arkadaşları ile ilişkisi olduğunu düşündüğü için işlediğini belirtti. Kepenek ayrıca eski eşinin kardeşi Çokmak’ın kendisini azmettirdiğini ve silah temin ettiğini ileri sürdü. Çokmak ise tüfeği verdiğini doğrulayarak azmettirme iddialarını kabul etmedi.



Eşini takibe almış


Kepenek savunmasında, 2015 yılında bir trafik kazası geçirip 1 yıl tedavi gördüğünü belirtip tedavi sürecinde psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Eşiyle hastalığı sürecinde arasının iyi olduğunu ama tedavi sonrası işine geri gördükten sonra sorunlar yaşamaya başladıklarını ifade etti. Eşinin sürekli telefonla görüşmesi üzerine işinden şüphelenip eşini takibe aldığını söyleyen zanlı, eşinin Mustafa ile görüştüğünü ve Mustafa’ya ait araçla seyahat ettiğini tespit ettiğini de sözlerine ekledi.



Tüfeği dolabından aldı


Zanlı konuyu eşi ve arkadaşı ile görüştüğünde her ikisinin de suçlamalarını kabul etmediğini, inanmadığı için eşinden boşandığını arkadaşları ile de arasının açıldığını belirtti. Kepenek, olay gecesi arkadaşlarının kendisine hakaret edip tahrik edince aralarında tartışma çıktığını, olay yerinde bulunan kendisine ait dolaptan kayın biraderi tarafından kendisine verilen tüfeği alarak her ikisine de ateş ettiğini kaydetti. Zanlı ayrıca olay öncesi kayın biraderi ile konuyu paylaştığını ve kayın biraderinin namusunu temizlemesi konusunda kendisini tahrik ettiğini ileri sürdü.



Pişmanım dedi


Arkadaşları öldürmek gibi bir planı olmadığını ifade eden zanlı, olay günü ağır hakaretler nedeni ile olayı gerçekleştirdiğini ileri sürüp pişman olduğunu dile getirdi. Alparslan Kepenek’in eski kayın biraderi tutuklu sanık Tanju Çokmak ise ifadesinde tüfeği eski eniştesine olay öncesi verdiğini kabul edip, iddia edildiği gibi cinayeti azmettirdiği yönündeki iddiaları kabul etmedi. Çokmak, ablasının eski kocasını aldatmadığını, eski eniştesinin psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi.


Duruşma, diğer tanıklarında dinlenmesi için ileriki bir tarihe ertelendi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 16:18
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