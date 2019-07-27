İki büyükelçinin merkeze alınma Kararı Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan iki büyükelçinin merkeze alınmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.27 Temmuz 2019 Cumartesi 04:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan iki büyükelçinin merkeze alınmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhur Başkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Karara göre, Trinidad Tobago Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş ile Gabon Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fevzi Süphan Erkula merkeze alındı.
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