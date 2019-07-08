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İki buçuk yıl önce bakımı yapılan ceviz ağaçlarından 15 ton ürün bekleniyor

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2 buçuk yıl önce bakımları yapılan ceviz ağaçlarından bu yıl 15 ton ürün bekleniyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:56
İki buçuk yıl önce bakımı yapılan ceviz ağaçlarından 15 ton ürün bekleniyor

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2 buçuk yıl önce bakımları yapılan ceviz ağaçlarından bu yıl 15 ton ürün bekleniyor.


Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 15 dekarlık alanda dikimi yapılan ceviz ağaçları 4 yıl sonra ürün vermeye hazır. Gerekli bakım ve sulama çalışmaları yapılan ceviz ağaçlarından bu yıl 15 tondan fazla ürün bekleniyor.



Teknik gezi yapıldı


İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, 2 buçuk yıl önce ziyaret ettiği ceviz bahçesini teknik personelle birlikte yeniden ziyaret etti. 2 buçuk yılda büyük değişim yaşayan ceviz bahçesinde 4 yaşına erişen ağaçlar ürün vermeye hazır hale geldi. İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca tarafından yapılan teknik gezi sonrası ağaçların ürün verme kıvamına geldiği belirtilerek, toplam 110 dekar alanda 15 ton ürün beklendiği ifade edildi. Öte yandan İl Müdürlüğü yetkilileri de bahçenin gelişimini yakından takip ediyor.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:56
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