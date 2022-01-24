Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısının ardından Bakan Koca ve kurul üyeleri hatırlatma dozu olarak yerli aşı TURKOVAC aşısı yaptırdı. Bakan Koca, bugünden itibaren yerli aşı için randevuların açılacağını duyurdu. Bakan Koca yerli korona aşısını tercih etmek isteyen vatandaşların Şehir Hastanelerinden TURKOVAC aşısı için randevu alınabileceğini açıklamıştı. Yerli aşı Turkovac randevusu alınarak ilgili sağlık kuruluşlarında aşı yaptırılmakta.

İki BioNTech üzerine bir doz TURKOVAC yaptırılır mı?

Türkiye'nin COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı aşılama programı devam ediyor. Yerli aşı TURKOVAC, yeterli bilimsel verilerin toplanmasının ardından kullanıma sunuldu. Yerli aşı için yeni çalışma bugün başlatılıyor.

Bu kapsamda, iki BioNTech üzerine bir doz TURKOVAC çalışması yapılarak hastadaki antikor değişimi gözlenecek. Çalışma ilk olarak Ankara Şehir Hastanesi merkezli yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çarşamba günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, mRNA üzeri inaktif çalışmasının dünyada ilk olacağını söylemişti. İki BioNTech aşısı olanlar üçüncü aşılarını yani hatırlatma aşılarını yerli aşı Turkovac yaptırabilmekte.