İki binanın arasına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı Mardin’in Mazıdağı ilçesinde iki binanın arasına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde iki binanın arasına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Mazıdağı ilçe merkezinde yaşandı. Köpek sesi duyulması üzerine sesin geldiği yere giden vatandaşlar, hayvanın iki binanın arasında sıkıştığını gördü. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine giden itfaiye ekipleri, sıkışan köpeği aparat yardımı ile çıkarmak istedi. Başarılı olamayınca ekipler, duvarı kırarak köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

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