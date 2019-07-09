0553 313 94 23

İki bina arasında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Van merkez İpekyolu ilçesinde iki bina arasındaki boşluğa mahsur kalan yavru kedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

09 Temmuz 2019 Salı 11:57
İki bina arasında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Van merkez İpekyolu ilçesinde iki bina arasındaki boşluğa mahsur kalan yavru kedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.


İpekyolu ilçesi Bahçivan Mahallesi’nde kedi sesinin geldiğini duyan bina sakinleri, sesin geldiği yeri kontrol ettiklerinde yavru kedinin mahsur kaldığını gördüler. Kendi imkanları ile yavru kediyi çıkaramayan bina sakinleri durumu AFAD ekiplerine bildirdiler. Kısa sürelerde olay yerine giden ekipler, hazırladıkları düzenekle iki bina arasına inen AFAD personeli, mahsur kalan kediyi kurtardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tilbe Şenyürek Galatasaray'da
    1. Tilbe Şenyürek Galatasaray'da
    2. Evini kolonya dökerek ateşe veren kişi..
    3. Burak Yılmaz transferinde son nokta!..
    4. ANALİZ – AB’yi yeni isimlerle nasıl..
    5. Tavşanlı’da 15 Temmuz hazırlıkları..
    6. ALES başvuruları başladı
    7. Mersin’de üzüm hasadı devam ediyor
    8. Başkan Şahin İstanbul’daki..
    9. Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
    10. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
    11. Hayvan hastanelerinin kayıtlarında..
    12. Hazineye ait sanayi parselleri küçük..
    13. ‘Bisikletli zabıtalar’ iş başında
    14. Sınırda tellere takılan çantadan bakın..
    15. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    16. Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji..
    17. "Dijital Merkez Bankası Parası"..
    18. Trabzonspor muhabirleri kahvaltıda..
    19. Mardinli fotoğrafçıya anlamlı ödül
    20. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!