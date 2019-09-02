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İki bin yıllık köprü yeniden ayağı kaldırılıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, Batman Çayı üzerinde Roma döneminde yaptırılan, daha sonra Artuklular tarafından onarılan Perpıra Köprüsü'nü ihya ediyor- İlk etapta su üzerindeki 10 ayağı onarılacak köprünün 40 gözlü olduğu tahmin ediliyor- Batman Valisi Hulisi Şahin: - "Batman Çayı üzerindeki Orta Çağ köprüsünü yaklaşık 2,5 yıl içerisinde ayağa kaldırarak turizme kazandıracağız"- Prof. Dr. Fuat Toprak: - "Tarihi köprü, Güneydoğu ve Batman turizmine büyük katkı sunacak"

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:03
İki bin yıllık köprü yeniden ayağı kaldırılıyor

DİYARBAKIR/BATMAN (AA) - ÖZGÜR AYAYDIN-SELMAN TÜR - Batman Çayı üzerinde yer alan 2 bin yıllık Perpıra Köprüsü yeniden ayağa kaldırılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Batman il merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Bıçakçı köyünün kuzeyindeki Batman Çayı üzerinde Romalılar döneminde yapılan, daha sonra Artukluların onardığı köprüyü turizme kazandırmak için çalışma başlattı.

Proje çalışmalarının ardından ihaleyi kazanan firma, sadece 10 ayağı su üstünde kalan köprüde restorasyona başladı.

Batman Valisi Hulisi Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gre Migro Höyüğü yakınındaki köprünün ne zaman ve kimler tarafından inşa edildiğine dair bir belge veya iz olmadığını belirterek, ayak izlerinden, inşa tekniği ve malzeme detaylarından köprünün höyük ile aynı dönemde inşa edilmiş bir Orta Çağ eseri olduğunu söyledi.

- 800 metre uzunluğunda olacak

Güneyinde Bıçakçı köyü, batısında Diyarbakır'a bağlı Pilekan Mahallesi'nin yer aldığı Perpıra Köprüsü'nün yöre halkınca 40 gözden oluştuğunun söylendiğini aktaran Şahin, yüzeyden sadece köprünün 10 ayak kalıntısının göründüğünü vurguladı.

Vali Şahin, restorasyon projesinde ilk etapta köprünün 182 metre uzunluğunda yer alan 10 ayak ve 9 gözünün onarılacağını dile getirerek, köprünün tamamının ortaya çıkarılmasıyla uzunluğunun 800 metreye çıkabileceğini aktardı.

- Köprünün çevresine millet bahçesi

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'deki tüm tarihi köprüleri restore ettiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Yani sadece bugünü değil, geçmişi de ayakta tutmaya çalışıyoruz. Köprünün restoresi için ilk etapta proje bedeli 20 milyon lira olarak belirlendi ama 10 ayağın yükseltilmesi düşünülürken yüzey kazılarında ayak sayısı 23'e çıktı. Bu da revizyonla beraber ayak sayısının daha da yükseleceğini gösteriyor. Batman Çayı'nda DSİ'nin de çok büyük bir ıslah çalışması var. Köprünün çevresine millet bahçesi yapmayı planlıyoruz. Rekreasyon çalışmasıyla burası bir bütünlük oluşacak."

- "Anadolu'ya açılan kapı"

Dicle Üniversitesi (DÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fuat Toprak da Doç. Dr. Fatma Meral Halefoğlu ve Doç. Dr. Orhan Kavak ile bölgedeki tarihi köprüler üzerine araştırma yaptıklarını söyledi.

Arasında Malabadi ve Ongözlü köprülerinin de yer aldığı 42 tarihi köprüyü incelemeye aldıklarını aktaran Toprak, "Perpıra Köprüsü ilk olarak Romalılar tarafından yaptırılmış, yıkıldıktan sonra Artuklular döneminde restore edilmiş. Köprünün ayaklarında Artuklulara ait izler de yer alıyor. Perpıra Köprüsü çok özel bir eser. Çünkü bölgenin en eski ve en fazla göz sayısı olan köprüsü özelliğini taşıyor. Bu nedenle araştırmamızda çok özel bir yere sahip." ifadesini kullandı.

- "Geçmişte önemli ticaret yoluna sahip olduğunu gösteriyor"

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2 bin yıllık Perpıra Köprüsü'nü ihya etmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Toprak, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki dünyanın en uzun taş kemere sahip olan 9 asırlık Malabadi Köprüsü ile Perpıra Köprüsü aynı çay üzerinde yer alıyor ve aralarında sadece 30 kilometre mesafe bulunuyor. Bu iki köprünün yakınlığı, bölgenin geçmişte önemli ticaret yoluna sahip olduğunu gösteriyor. Her iki köprü asırlarca Anadolu'ya açılan kapı olmuş. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yeniden ayağa kaldırılacağı köprü, Güneydoğu ve Batman turizmine büyük katkı sunacak."

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:03
  1. köprü
  2. Pepıra Köprüsü

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