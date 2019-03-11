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İki bin Eskişehirli daha Çanakkale Destanı’nın yazıldığı toprakları gördü

Tepebaşı Belediyesi düzenlediği kültür turları kapsamında 2 bin Eskişehirli vatandaşı daha Çanakkale Destanı’nın yazıldığı tarihi yarımadayı gördü.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:13
İki bin Eskişehirli daha Çanakkale Destanı’nın yazıldığı toprakları gördü

Tepebaşı Belediyesi düzenlediği kültür turları kapsamında 2 bin Eskişehirli vatandaşı daha Çanakkale Destanı’nın yazıldığı tarihi yarımadayı gördü.

 

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilere düzenlediği kültür turları kapsamında Çanakkale Destanı’nın yazıldığı toprakları yerinde görme imkanı sağlamaya devam ediyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, bu kez 2 bin Eskişehirlinin katılımı ile gerçekleştirildi. İki grup halinde gerçekleşen programda Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası üyeleri ile çok sayıda Eskişehirli kadından oluşan Tepebaşı kafilesi, Şehitler Diyarı Çanakkale ve tarihi yarım adayı rehberler eşliğinde gezdi. Gezide Eskişehirliler, binlerce vatan evladının şehit düştüğü ve Çanakkale Destanı’nın yazılarak düşmanın yurda girişinin engellendiği kutsal toprakları yerinde görme imkanı buldu. Sabahın erken saatlerinde Çanakkale iskelesinden feribotlarla tarihi yarım adaya geçen Tepebaşı kafilesi; Seyit Onbaşı Anıtı, Mecidiye Tabyaları, Havuzlar Şehitliği, Soğanlı Dere Şehitliği, Mustafa Efendi Şehitliği, Şehitler Abidesi ve 57. Alay Şehitliği’ni gezerek Çanakkale Savaşları ile ilgili bilgiler aldı.

 

Şehitler Abidesi’nin önünde Eskişehirlilere hitap eden Başkan Ataç, “Eskişehir’in çok değerli, yürekli insanları Çanakkale’ye hoş geldiniz. Sizler her zaman dik durdunuz, yan yana oldunuz ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız, bu birliktelik devam edecek. Gelibolu’da Çanakkale Destanı’nın 104. yılını kutluyoruz. Eğer bu destan yazılmasaydı, bugün bu güzel vatanda yaşayamıyor olacaktık. Öncelikle bu destanın yazılmasının mimarı, liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ve yaklaşık 250 bin şehidimizi saygıyla anıyorum, nur içinde yatsınlar. Buradan bakınca o kadar güzel görünüyorsunuz ki. Burası Türkiye’nin en kutsal toprakları, her metrekarede şehit kanı var. Onlara ne kadar minnet etsek azdır. Emperyalist güçler donanmaları ve tüm orduları ile ülkemize saldırdılar, onları burada durdurduk. 18 Mart’ta deniz savaşları zaferimiz ile sonuçlanıyor. 25 Nisan 1915’te karadan saldırmaya başladılar. Cesetler Tepesi’ni hep birlikte gördük, çarpışmalar o kadar şiddetli ve yakın mesafedeki Düşmanın nefesi duyuluyor, metrekareye 6 bin kurşun düşüyor, havada birbirine saplanan binlerce kurşun var. İbrahim Naci isimli yedek subayımız, askerlerini kaybettikten sonra çarpışmaya girmeden önce, helalleşmeden kendi cenaze namazlarını kılıyor. Burada biz onlara haklarımızı helal etmeye geldik. Işıklar içinde yatsınlar, böyle bir destan ile ülkemiz kurtuldu. Bir yazarın da dediği gibi, Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı’nın önsözüdür. Orada da yine Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bu vatanı kurtardılar. Onlara ne kadar dua etsek azdır, yolumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün yolu olsun” şeklinde konuştu.

 

Tepebaşı Belediyesi’nin kültür turları ile Çanakkale’yi ve tarihi mekanları görme şansı bulan Eskişehirliler de etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Ellerinde Türk Bayrakları bulunan katılımcılar Başkan Ataç ile hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardından kendisine teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:13
  1. Eskişehir
  2. Çanakkale
  3. kültür
  4. fotoğraf

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