Haklarında soruşturma yürütülüyordu... İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş ili Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu ili Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.16 Kasım 2018 Cuma 12:39
İçişleri Bakanlığı 2 ilçe belediye başkanını haklarındaki soruşturmanın selameti açısından görevden aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Haklarında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş ili Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu ili Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar görevlerinden uzaklaştırılmışlardır" denildi.
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