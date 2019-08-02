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İki bavul altınla kaçtığı iddiasıyla tutuklanan kuyumcudan şikayetçi sayısı 80 kişiye ulaştı

Konya’da ucuz altın satacağını söyleyip topladığı altınlarla kaçtığı iddiasıyla vatandaşların şikayetçi olması üzerine tutuklanan kuyumcu hakkındaki şikayet sayısının 80’e ulaştığı öğrenildi.

02 Ağustos 2019 Cuma 18:35
İki bavul altınla kaçtığı iddiasıyla tutuklanan kuyumcudan şikayetçi sayısı 80 kişiye ulaştı

Konya’da ucuz altın satacağını söyleyip topladığı altınlarla kaçtığı iddiasıyla vatandaşların şikayetçi olması üzerine tutuklanan kuyumcu hakkındaki şikayet sayısının 80’e ulaştığı öğrenildi.


Olay, 23 Temmuz Salı günü Konya’nın Karatay ilçesinde tarihi Bedesten Çarşısı Sarraflar Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 yıldır çarşıda kuyumculuk yapan Musa G. (38), ucuz altın satışı kapsamında fırsat çadırı açacağını ve kampanya sonrası geri vereceğini söyleyerek çarşı esnafından yaklaşık 20 kilo altın aldı. Kampanya broşürleriyle İstanbul’daki altın toptancılarına giden Musa G, yüklü miktarda ödünç altın alarak Konya’ya geldi. Kampanyayı başlatan ve ikramlarda bulunarak vatandaşların ilgisini çeken Musa G, kampanyayı son gününde bir gün daha uzattı. Yüklü miktarda altın toplayan Musa G., kardeşinin üzerinden de 300 bin lira kredi çekti. Kampanya sonrası mesai bitiminde iş yerini kapatan Musa G., akşam 22.00 sıralarında tekrar iş yerine gelerek altınları ve paraları topladığı iki bavulu alarak 10 saniye içerisinde iş yerinden ayrıldı. Dün sabah saatlerinde Musa G’nin iş yerini açmadığını fark eden komşu esnaf, kendisini merak ederek telefon ile ulaşmak istedi ancak telefonunun kapalı olması üzerine Musa G’nin yakınlarına ulaştı. Durumdan şüphelenen çarşı esnafı Musa G’nin komşu sarrafın güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde Musa G’nin dükkanına geldiği ve kısa süre sonra iki bavulla dükkandan çıktığı tespit edildi.


Güvenlik kameralarında iki bavulla iş yerinden çıktığı belirlenen Musa G.’yi yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şahsın gidebileceği adresleri belirledi. Belirlenen adreslerde değerlendirme yapan ekipler, Musa G.’nin kız arkadaşı Özer Y., ile İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde saklandığını tespit etti. Tespit edilen adrese baskın yapan ekipler, kaçan sarraf Musa G. ile kız arkadaşı Özer Y.’yi gözaltına aldı. Şahısların saklandığı evde arama yapan polis ekipleri, bilezik, saat, yüzük ve bir miktar para ele geçirildi.


Emniyetteki işlemelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Musa G., 30 Temmuz Salı günü Konya’ya dönmeyi planladığını öne sürdüğü, ifadesinde, "Benim indirim çadırı kuracağımı herkes biliyordu. İndirim çadırıyla ilgili reklamlar yaptım. Kampanya dahilinde ucuza da altın sattım. Ben kimseyi dolandırmadım. Valizdekiler, kendi malım, kimsenin malı değil. Ben daha öncede esnaftan, müşterilerden altınlar aldım. Hepsinin de parasını ödedim. Son dönemlerde piyasa çok borcum olduğu için dükkanımı kapatıp, İstanbul’a gittim. Tekrar geri dönüp, iş yerimi açacaktım. Öyle 30 kilo, 50 kilo altını alıp, kaçmadım. Bana niye iftira atıyorlar, anlamadım. Herkese parasını er ya da geç ödeyen birisiyim" dediği öğrenildi.


40 kişinin şikayetçi olması üzerine tutuklanan kuyumcu Musa G. hakkındaki şikayet sayısının 80’e ulaştığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 18:35
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