Bakan Kurum ne konuştu: Hepsi yıkılacak!

Nevşehir’de bir dizi incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Atilla Seçen’i ziyaret etti. Bakan Ersoy ziyareti sırasında dün gündeme gelen imar barışı fırsatçılarının Kapadokya'da gerçekleştirdiği talan ile ilgili konuştu.

"Alan başkanlığı kuracağız"

DHA'nın haberine göre Bakan Ersoy, "Bunları yerinde görmek için buradayız. Kapadokya, birçok ilgili bakanlığın ortak çalışma yapması gereken bir bölge. Özellikle Çanakkale’de olduğu gibi burada da bir 'Alan Başkanlığı' kurmak istiyoruz. İlgili bakan arkadaşlarımızın hepsiyle konuştuk ve mutabık kaldık. Kapadokya, yetki anlamında birçok bakanlığın çakıştığı bir nokta. Alan Başkanlığı Sistemi, bunları hep birlikte ele alan bir sistem. Burada yapacağımız çalışmalarda daha hızlı ilerleyeceğimiz bir sistem. Bölgeyi son bir kez daha gezip, STK’larla görüşüp, ‘Alan Başkanlığı Sistemi’ni gerçekleştireceğiz.

"Artık eylem vakti"

İmar barışı iyi niyetli bir uygulama. Belli bir süreyi kapsıyor. Bu süreyi aşanları kapsamıyor. O parayı yatırıp belgeyi alınca imar barışından yararlanıyor olmuyor arkadaşlar. Devletten önce, bölge halkının sahip çıkması gerekiyor. Kurallara uymayan arkadaşlar, sonrasında neyle karşılaşacaklarını görecekler. Umdukları gibi olmayacak o iş. Kapadokya, turizm açısından bizim gözbebeğimiz. Türkiye'yi tanıtan birkaç yüzden biri. Turizmde Türkiye’nin birkaç yüzü var, Kapadokya da onlardan biri. Biz değerini de kıymetini de biliyoruz. Yöre halkıyla birlikte daha iyi yerlere nasıl getirebiliriz, ona kafa yoruyoruz. Arada tabii çürük yumurtalar olacak. Elbirliğiyle o çürük yumurtaları eleyeceğiz. Kaçak yapılaşmayı yapanlar, yanlarına kâr kalacağını sanmasın. Uygulamayı da hep birlikte göreceğiz zaten. Artık konuşma değil, eylem vakti."

Bakan kurum: Hepsi yıkılacak

Tekirdağ'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Kapadokya’da tespit edilen 100’ün üzerinde kaçak yapı olduğunu ve 31 Aralık 2017’den sonra yapılan kaçak yapıların yıkılacağını kaydederek şunları söyledi:

" Nevşehir Kapadokya’da tespit ettiğimiz 100’ün üzerinde kaçak yapı var. Bunlar 31 Aralık 2017 tarihinden sona yapılmış yapılar. Bu yapılar İmar Barışı’na dahil değildir. Bu yapılara ilişkin hem savcılığa suç duyurusunda bulunduk hem de valiliğimiz bu sürecin götürülmesini takip ediyor. Bu yapılar İmar Barışı’na girmeyecek. Bunların hepsi de yıkılacak. İmar Barışı’nı iyi anlamak lazım. İmar Barışı 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış kaçak yapıların devletimizle olan barışı, vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi adına yapılmış bir kanun düzenlemesidir. Bu kanun düzenlemesiyle birlikte elektriğini, suyunu, doğalgazını alamayan vatandaşımızın önünü açmak için yapılmış bir düzenleme. O yüzden bunu iyi anlamak lazım. 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış hiçbir yapıyı ilgilendirmiyor ve bunların hepsinin tespitini yapıp yıkımlarını gerçekleştireceğiz.”

"8.5 milyon vatandaş faydalandı"

Bakan Kurum, 'İmar Barışı’ndan 8.5 milyon kişinin yaralandığını açıklayarak, “Biz İmar Barışı’na gelir olarak bakmıyoruz. Yaklaşık 8.5 milyon vatandaşımız yararlandı. İnşallah bu 14-15 milyonlara ulaşacak. Çok ciddi talep var. 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvuruları uzattık” dedi.