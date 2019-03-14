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İki ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Aksaray’da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2’si Afgan 7 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 Mart 2019 Perşembe 17:00
İki ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Aksaray’da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2’si Afgan 7 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, 5 şüphelinin uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bir süre yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yeterli delil ve bulguya ulaşan polis ve jandarma ekipleri, Sağlıkköy beldesinde 4, Taşpazar Mahallesinde de 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Halil Y., Yusuf S., Hüseyin Y., Durmuş O. ve Mahmut D. gözaltına alındı. Evlerde narkotik detektörü köpek ile birlikte geniş çaplı arama yapan ekipler, 3 bin 589 uyuşturucu hap, 636 gram skunk, 2 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 bin 595 lira ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulandıktan sonra Aksaray Adliyesine sevk edilen 5 şüpheliden Halil Y., Yusuf S. ve Mahmut D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Diğer bir operasyon ise dün akşam saatlerinde Kılıçaslan Mahallesi 3453. Sokak’ta gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 2 Afgan uyruklu şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine uluşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, N.M. (20) ve S.G. (31) isimli şüphelileri takibe aldı. Bir hafta yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan ekipler dün operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda 2 şahıs uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 4 fişek halinde yaklaşık 5 gram olan eroin maddesi ele geçirildi. Sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar daha sonra çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:00
  1. Aksaray
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