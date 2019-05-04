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İki ayrı noktada çıkan yangında alevler gökyüzüne ulaştı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de gece saatlerinde 2 farklı mahallede aynı saatlerde çıkan yangınlarda 2 katlı ahşap ev 1 baraka tamamen yandı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 01:35
İki ayrı noktada çıkan yangında alevler gökyüzüne ulaştı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de gece saatlerinde 2 farklı mahallede aynı saatlerde çıkan yangınlarda 2 katlı ahşap ev 1 baraka tamamen yandı.


Yangınlar; gece 24:00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgilere göre ilk yangın Cedidiye Mahallesi Fatih Sokak’ta Fatma Demey’e ait 2 katlı 4 daireli ahşap evde çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında alevler gökyüzüne ulaştı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin hemen müdahale ettiği yangında evin ahşap olması nedeniyle itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmekte zaman zaman zorlandılar. Ancak, merdivenli itfaiye aracı ile de havadan yapılan müdahale ile yangın çevre evlere sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.



Camları taş atarak kırdılar


Mahallede meydana gelen yangında bir yandan itffaiye ekiperi yangını söndürürken bir yandan da vatandaşlar evin camlarına taş atarak kırmaya çalıştı. Çıkan ikinci yangında ise Sancaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Barakada çıkan yangında ise alevlere İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına andı ve söndürüldü. Çıkan iki yangında ev ve baraka tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken her iki olayda da can kaybı yaşanmazken büyük maddi hasar meydana geldi.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 01:35
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