İki ayda ikinci defa koronaya yakalandı

Yorgunluk, baş ağrısı ve ishal şikayetleri olan Tekkeşinoğlu, evinde 14 gün karantinada kaldı. Karantinanın ardından Kovid-19 testi negatif çıkan ve normal hayatına dönen Tekkeşinoğlu, kalabalık arkadaş ortamına girdikten bir hafta sonra tat ve koku kaybı yaşayınca ikinci kez yaptırdığı Kovid-19 testi de pozitif çıktı.



Ağır belirtilerim yoktu ama yine de çok zordu



Yine 14 günlük karantina sürecinin ardından sağlığına kavuşan Tekkeşinoğlu, bu süreçte yaşadıklarını şöyle anlattı: Kovid-19'a ilk yakalandığımda filyasyon ekibi eve geldiği ve eşimin, çocuklarımın durumunu takip etti. 14 gün ilaç kullanmadan yediklerime, içtiklerime dikkat ederek atlattım. Tekrar test yaptırdım. Negatif olduktan sonra normal hayatıma devam ettim" dedi.



Karantinada 14 gün boyunca bir odada kaldığını anlatan Tekkeşinoğlu, çocuklarına uzaktan bakmanın çok zor olduğunu belirterek "Ağır belirtiler göstermeden, nefes alma sorunu yaşamadan atlamama rağmen duygusal anlamda gerçekten çok zorlayıcıydı. Bir odada yalnız başına durmak ve dışarı çıkamamak da çok sıkıcı. Hastalığın psikolojisi de ayrı sorundu. Kovid-19'u atlattıktan sonra bağışıklık kazandığımı düşünerek rahat davrandım. Benim ufak bir dikkatsizliğim sonucu maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığımdan dolayı arkadaş ortamından ikinci kez Kovid-19'a yakalandım. Bağışıklık kazanacağımı düşünüyordum. Hatta Kızılay'dan İmmün plazma için randevu da almıştım. Yine 14 gün karantinada kaldım. Benim için bu daha zorlu geçti. Çünkü bir ay önce çocuklarımdan, ailemden ayrı kalmıştım. Bir ay sonra bir odanın içinde yine tek başına buldum kendimi. İkinci kez yakalanmış olmam moralimi daha da bozdu. İçinde o hastalığın varlığını bilerek yaşamak ayrı bir psikoloji. İnsanların çok dikkat etmesini isterim. Kimse 'bir şey olmaz' demesin, kesinlikle oluyor."