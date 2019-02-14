0553 313 94 23

İki ayağı ve bir kolu kesildi yine sigaradan vazgeçmedi

Sivas’ta sigaranın tetiklediği Buerger hastalığına yakalanan Ramazan Demir, iki ayağı bir eli kesilip sakat kalmasına rağmen sigaradan vazgeçemedi.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:09
İki ayağı ve bir kolu kesildi yine sigaradan vazgeçmedi

Sivas’ta sigaranın tetiklediği Buerger hastalığına yakalanan Ramazan Demir, iki ayağı bir eli kesilip sakat kalmasına rağmen sigaradan vazgeçemedi.


Sivas’ta yaşayan Ramazan Demir (54), 22 yıl önce sol ayağının baş parmağından çıkan sivilce için gittiği hastanede Buerger hastalığına yakalandığını öğrendi. Hastalığa günde içtiği bir paket sigaranın neden olduğu ileri sürüldü. Demir’in hastalık nedeniyle ilk olarak sağ ayağının parmaklarını kesildi. Hastalığın ilerlemesiyle sağ ayağı kesilen Demir’in daha sonra sol bacağı da tamamen kesildi. Süreçte sağ elinin parmakları da kesildi. Demir’in ince bağırsağının da bir bölümü hastalık sonrası ameliyatla alındı. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve sağ bacağına protez taktıran Demir, akıllı protez yaptırıp yeniden yürümek istiyor. Malulen emekli olduğu için aldığı bin 700 lira ile geçimini sağlamaya çalışan Demir, 49 bin lira olan akıllı protezler için yetkililerden yardım bekliyor.



"Sigaradan uzak durun"


Hayatını karartan sigaradan vazgeçemeyen 22 yıllık Buerger hastası Demir, "Buerger hastalığı günümüzde ciddi bir hastalık ve böyle genç yaşlarda nadir görülen bir hastalık. Ayak bileğim ve diz kapağımın arasında gerdirerek bağladığında hissedebileceğim şeklinde ağrılar olmaya başladı. Dinlendiğim zaman geçiyordu. Bir de küçük parmağımın arasında bir sivilce çıktı. Sivilce küçük bir sivilceydi ama bu sivilce belirtisiymiş. Doktorlar o yıllarda beni çok oyaladılar. Kimi doktor pişik, kimi doktor mantar ve 6 ay sonra gittiğimde yılancık dediler. Bu sivilce meğerse Buerger’in başlangıcıymış. Bu süreçte sigara kullanıyordum. Zaten sigara başlıca sebeplerinden. Eğer sigaraya heveslenenler varsa buradan özellikle söylüyorum, sigaradan uzak durun" dedi.



Dayanılmaz ağrıları var


Sigara içmeye 14 yaşında başladığını ve 40 yıldır aralıksız içtiğini söyleyen Demir, "Felaket bir ağrısı var ve hiç dinmiyor. Geceleri ağrı oldukça artık hırstan veya sinirden ister istemez içiyorum. 1997’den 1998 yılına kadar sağ ayak parmaklarımı kestiler, 2-3 ay aralıklarla. 1999 yılında sağ ayağımı aldılar. 2000 yılında sol ayağıma geçti ve sol ayağımı diz altından verdim. 2004 yılında düz üstüne çıktı. 2012 yılında karnımda ince bağırsakları kangren yapmış. 2014 yılında 70 santimetre ince bağırsağımı aldılar yine aynı hastalıktan dolayı. 2017’de sağ elimin işaret parmağını verdim, 6 ay öncede komple parmaklarımı aldılar" diye konuştu.



Akıllı protezle yürümek istiyor


Hayatını kullandığı akülü araba ile sürdüren Demir, "Ben şu anda böyle akülü araba ile gezmek istemiyorum. Ben akıllı protezimi yaptırıp, elimi yaptırıp, protez elimle ayağımla koltuk değneklerim ile yürümek istiyorum. Hayata tutunmak istiyorum, ben yaşamak istiyorum. Hayat devam ediyor. Bunun içinde yaklaşık 49 bin lira maliyet çıkardılar. 49 bin liraya bu ayak yapılacak ve ben yürüyeceğim. Duyarlı, yardım sever halkımıza buradan duyurmak istiyorum. Sigaradan ben vazgeçemedim, sigara bende olan her şeyimi aldı. Rica ediyorum, kimse bu sigarayı içmesin" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kızlarımızı dağa götürenlere alkış tutanlara inanmayız!"
    1. "Kızlarımızı dağa götürenlere alkış..
    2. Altınordu’dan Xavi’ye forma hediyesi
    3. Başkan Palancıoğlu MHP’de
    4. Polisten ’güvenli okul, güvenli..
    5. Başkan Çerçioğlu, Çeştepe’de..
    6. Alaşehir ’Marka şehir’ olma yolunda..
    7. KAYMEK’ten eğitim semineri
    8. Tanzim satış yerleri saat kaça kadar..
    9. "ABD'nin Venezuela'ya insani yardımı..
    10. Edremit Ziraat Odası’nda görev..
    11. Başkan Memduh Büyükkılıç: “İhtiyaç..
    12. Beykoz’da çöken istinat duvarının..
    13. MIPIM için geri sayım başladı
    14. (Özel) Kayseri’nin Stephen Hawking’i
    15. Güney Kıbrıs’ta domuz gribinden 8 kişi..
    16. Çanakkale’de çay taştı
    17. FETÖ’nün ’A5’ ile kodu ile fişlediği..
    18. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile..
    19. Filipinler’de polise puding fırlatan..
    20. Sebzeler değil fiyatlar hormonlu
    21. Trabzon’da bir mahallenin başı..
    22. Toplu nikahla ’Sevgililer Günü’nde..
    23. Küçük çocuğun Türk bayrağı aşkı
    24. Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
    25. İzmit Körfezi’nde 30 türde avcılık..
    26. Beyşehir’de en çevreci öğrenciye..
    27. İş sağlığı ve güvenliği alanında iş..
    28. Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM..
    29. Vali Demirtaş’tan okul inşaatlarında..
    30. Erdoğan-Ruhani görüşmesi başladı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor