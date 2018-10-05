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İki Avrupa ülkesinden önemli anlaşma!

Avrupa Birliği'nden ayrılmaya hazırlanan İngiltere, dikkat çeken bir anlaşmaya imza attı. Askeri kapasite olarak Fransa dışında AB ülkelerine geride bırakan İngiltere, Almanya ile askeri işbirliği anlaşması yaptı.

05 Ekim 2018 Cuma 23:17
İki Avrupa ülkesinden önemli anlaşma!

Avrupa Birliği’nden ayrılmaya hazırlanan İngiltere, Almanya’yla askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Londra, birlikten ayrılsa da olası güvenlik tehditlerine karşı Avrupa’ya yardım etme sözü verdi.

İmza töreni için savunma bakanları, Almanya’nın batısında halen bir İngiliz kışlasının bulunduğu Sennelager’de biraraya geldi. Anlaşmada, “Avrupa’nın NATO’daki varlığını güçlendireceğiz, Avrupa’nın güvenliği için çalışacağız ve güvenlik tehditlerine karşı Avrupa’nın direncini arttıracağız” denildi.

Anlaşmaya göre kara, deniz ve hava kuvvetleri, savunma için yakın çalışma içinde olacak.

İngiltere'nin askeri kapasitesi bir hayli yüksek

İngiltere hükümetinin Brexit müzakerelerindeki en güçlü kartlarından biri, en yüksek savunma bütçesine sahip AB ülkesi olmasıydı. İngiltere’nin Avrupa’nın güvenliğinde merkezi rolünün devam etmesi bekleniyordu.

İngiltere’nin askeri kapasitesi, Fransa dışında tüm AB ülkelerini geride bırakıyor. Londra ayrıca Avrupa’nın en iyi diplomasi ve istihbarat servislerine sahip.

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin ve Avrupa’nın güvenliği için çalışacağı sözü vermişti. Rusya’nın bazı Avrupa ülkelerine siber saldırılar düzenlediği, sürekli Avrupa hava sahasını ihlal ettiği ve Ukrayna’nın doğusunda şiddeti körüklediği iddiaları, anlaşmayı daha da önemli kılıyor.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 23:17
  1. Fransa
  2. İngiltere
  3. AB

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