İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğine geldi! Sınıra asker sevk ediliyor

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Levente Magyar, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın Macaristan sınırına asker sevk ettiğini, bu ülkede yaşayan Macarların sınır dışı edilmesi çağrısı yapıldığını ve Macarlar hakkında ölüm listesi düzenlendiğini ileri sürerek, bu konulara açıklık getirmesi için Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisi Ljubov Nepop'un bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Ukrayna'da Mirotrovec isimli aşırı sağcı internet sitesinde "ölüm listesi" yayımlandığını ve bu listede Bakan Szijjarto'nun yanı sıra Ukrayna'da yaşayan Macarların da yer aldığını kaydeden Magyar, ''Ölüm listesinde Zakarpatya'da yaşayan ve Ukrayna düşmanı olduklarını iddia ettikleri 300 Macar hükümeti ya da belediye yetkilisinin bilgileri var. Bu kişilerin çifte vatandaş olduğu iddia ediliyor. Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da bu listede yer alıyor.'' dedi.

Ukrayna'nın Macaristan sınırına askeri üs kurarak asker sevk ettiğine dikkati çeken ve Macaristan'ın hem NATO hem de AB üyesi olduğunu, dolayısıyla bu sınırların NATO ve AB sınırları olduğunu hatırlatan Magyar, ''Ukrayna'nın, Macaristan sınırından birkaç kilometre uzağındaki Zakarpatya bölgesinde askeri üs kurması endişe verici.'' diye konuştu.

Macaristan-Ukrayna krizi

Macaristan, Ukrayna'nın geçen yıl eylül ayında eğitim kanununda yaptığı değişiklik dolayısıyla ülkedeki Macar azınlığın haklarının ihlal edildiğini öne sürüyor.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın eğitim kanununda yaptığı değişiklik konusunda, "Ukrayna, eğitim kanununda yaptığı düzenlemeyle Macaristan'ı sırtından bıçakladı." demişti.

Ukrayna'da eğitim kanununda yapılan değişikliğe göre, ülkedeki Macarlar, orta öğretim kurumları ve üniversitelerde ana dillerinde eğitim göremeyecek.