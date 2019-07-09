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İki asırlık gelenek Buca’da yaşatılmaya devam ediyor

İzmir’de Buca Belediyesi, atların “tek ayak koşma stili” olarak bilinen, binici ve yükü en uzun mesafeye, en kısa zamanda taşıma ustalığı taşıyan "Rahvan" için, Buca Rahvan Atlı Spor Kulübü Derneği ile birlikte özel yarış düzenleme kararı aldı.

09 Temmuz 2019 Salı 11:44
İki asırlık gelenek Buca’da yaşatılmaya devam ediyor

İzmir’de Buca Belediyesi, atların “tek ayak koşma stili” olarak bilinen, binici ve yükü en uzun mesafeye, en kısa zamanda taşıma ustalığı taşıyan "Rahvan" için, Buca Rahvan Atlı Spor Kulübü Derneği ile birlikte özel yarış düzenleme kararı aldı.


Buca’da özdeşleşen atlı spor kültürü, yaşatılmaya devam ediyor. 28 Temmuz 2019’da düzenlenecek Rahvan At Yarışları için kolları sıvadıklarını, Ege Bölgesine has bir yarış olarak bilinen Rahvan At Yarışlarını ilçede de düzenlemekten memnuniyet duyduklarını belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç,Buca Rahvan Atlı Spor Kulübü Derneği ile bir araya gelerek, Buca Gölet Tesislerinde atla gezinti de yaptı.


Toplantıda atlı sporların Buca’nın bir kültürü olduğunu, bu kültürün yaşatılması için çaba gösterdiklerini vurgulayan Kılıç, Rahvan At Yarışı kültürünün hak ettiği değeri bulması gerektiğini vurguladı.


Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Rahvan at yarışlarını daha profesyonel ortamlarda yaparak dünya kültürlerine pazarlamamız gerekiyor. Yapacağımız organizasyonlar ve tanıtım çalışmalarıyla bu kültürü uluslararası arenaya yaymak istiyoruz. Aynı zamanda düzenlediğimiz etkinlikleri geliştirerek hem kültürümüzü yaşatmak hem de merakı olan gençlerimizin bu spora yönelmesini sağlamak istiyoruz. Bizden sonraki nesillere de at sevgisini aşılamış olacağız."

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:44
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