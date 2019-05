"İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler'in İzinde İstanbul"

İstanbul (AA) - İstanbul Modern'in yeni sergisi "İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul" sanatseverlerle buluştu.

Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen sergi, iki kurumun koleksiyon ve arşivinden oluşuyor.

Sergi, geçen yıl 17 Ekim'de yaşamını yitiren duayen foto muhabiri Ara Güler'in gözünden İstanbul'un 1950'lerden itibaren yaşadığı değişimin izini sürüyor.



Ara Güler'in farklı dönemlerde basılmış, her biri imzasını taşıyan çalışmalarının yer aldığı sergide, İstanbul Modern Fotoğraf Koleksiyonu ve Ara Güler Müzesi arşivindeki çeşitli karanlık oda baskısı, obje ve efemera ile fotoğrafların çekildiği semt ve açıları gösteren haritalandırmalar da bulunuyor.

Sergiyle Güler’in çalışmaları aracılığıyla fotoğrafçının öznelliği ve fotoğraf arasındaki ilişkiyi düşündürme amaçlanırken, hem Güler'in üretim pratiği hem de zihinlerdeki İstanbul bilincinin oluşmasındaki payı izleyicinin dikkatine sunuluyor.







- "Foto muhabirleri tarihi yazan kişiler"

Danışmanlığını Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün'ün yaptığı serginin küratörü İstanbul Modern Fotoğraf Bölümü Yöneticisi Demet Yıldız, serginin detaylarını AA muhabirine anlattı.

Yıldız, sergiyle İstanbul'daki değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler fotoğraflarının rolünü sorgulamak istediklerini söyledi.

İstanbul Modern'in kuruluşundan itibaren Ara Güler'in birçok sergisine yer verdiğini aktaran Yıldız, "Böyle bir sergi yapmaya karar verdiğimiz zaman, bizim arşivimizin Ara Güler'in pratiğine bakan birçok yönünün olduğunu keşfettik. Bu damarlardan birinin de İstanbul olduğunu gördük. Ara Güler'in İstanbul fotoğrafları bildiğimiz ama aynı zamanda tekrar tekrar bakmayı gerektiren fotoğraflar." diye konuştu.

Yıldız, Ara Güler'in foto muhabirlerini "tarihi yazan kişiler" olarak tanımladığına dikkati çekerek çederek, şunları kaydetti:

"Gerçekten aslında Ara Güler İstanbul'u gezerken çektiği fotoğraflarla bir tarih yazıyor ama objektif bir tarihten söz edemeyiz. Bu tarihte aynı zamanda kendi kişisel tarihine ve öznelliğine vurgu yapıyor. Bizim de amacımız, Ara Güler'in yaptığı bu çalışmaların arka planlarını izleyiciye sunmak ve aslında nasıl bir süzgeçten geçtiği, nasıl bir editoryal çalışmanın sonucunda bizlerle buluştuğunu da göstermek."





- Son gün 17 Kasım



"İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul" sergisi süresince kent ve kolektif bellek üzerine çeşitli söyleşi ve programlar da düzenlenecek.



Yaklaşık 50 fotoğrafın yer aldığı sergi, 17 Kasım'a kadar görülebilecek.