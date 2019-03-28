0553 313 94 23

İki arkadaş bir araya gelerek bir oyun yaptı, TÜBİTAK ödülünü kaptı

Beylikdüzü Cemalettin Tınaztepe Ortaokulu’nda okuyan Zeynep Ateşoğlu ve Rabia Rümeysa Irmak isimli ortaokul öğrencileri, kafa kafaya vererek bir masal oyunu geliştirdi.

28 Mart 2019 Perşembe 16:29
İki arkadaş bir araya gelerek bir oyun yaptı, TÜBİTAK ödülünü kaptı

Beylikdüzü Cemalettin Tınaztepe Ortaokulu’nda okuyan Zeynep Ateşoğlu ve Rabia Rümeysa Irmak isimli ortaokul öğrencileri, kafa kafaya vererek bir masal oyunu geliştirdi. “Kaf Dağına Yolculuk” isimli oyunu ile 50. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul (Avrupa) Bölge Yarışmasına başvuru yapan iki arkadaş, jüri heyetinin kararı ile üçüncülük ödülünü aldı.


Yakın arkadaş olan ortaokul öğrencisi Zeynep Ateşoğlu ve Rabia Rümeysa Irmak, öğrencilerin aralarında oynadıkları oyunların akıllarda daha kalıcı hale gelmesi için “Kaf Dağına Yolculuk” isimli sözlü ve yazılı şekilde oynanan bir oyun geliştirdi. Hazırladıkları oyun projesiyle TÜBİTAK yarışmasına başvuran iki kafadar, üçüncülük ödülünün sahibi oldu.


İstanbul Teknik Üniversitesinde gerçekleşen yarışmada dört gün boyunca sunum yapan ve 100 proje arasında üçüncü olmaya hak kazanan iki arkadaş, gelecek yarışmalarda birinciliği hedeflediklerini söyledi.



“Bu projenin ilhamı derste iken aklıma geldi”


Yaptıkları proje ile ilgili açıklama yapan ortaokul öğrencisi Zeynep Ateşoğlu, proje ilhamının derste iken aklına geldiğini söyledi. Ateşoğlu, “Projemiz Kaf Dağına adlı bir yolculuk oyunu. Bu projenin ilhamı derste iken aklıma geldi. Bir masal konusu işliyorduk. Gerçekten de bu masal konusunu neden sadece dinlediğimizi merak ettim ve bunu daha çok geliştirebileceğimi düşündüm. Önce bu fikri arkadaşım ile paylaştım. Sonra arkadaşımla beraber öyle planladık. Kaf Dağına Yolculuk isminde sonra danışman öğretmenimize başvurduk. Bunu daha da geliştirerek TÜBİTAK Yarışmalarına katılmaya karar verdik. Projeye katıldık. Tam iki hafta sonra da proje açıklandı. Proje kabulünde İstanbul Teknik Üniversitesinde sunum yaptık dört gün. Dördüncü gün açıklandı ve üçüncü olduk. Ama biz tabi ki üçüncülük bize yetmedi. Biz daha da ileri atmayı ve birinci olmayı hedefliyoruz. Bu yüzden de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ortaokullar arasında bir yarışma oldu. Bu oyunun içeriği biz bu oyunu yaparken öğrencilerin sadece istemekle beraber dinlemeyi değil de oynamayı tercih edeceğini düşündük. Bu oyundaki amacımız; öğrencilerin hayal gücünü kullanma ve daha iyi kavramalarını istemek. Ve daha iyi kavramalarını amaçlamak. Yani onların hayal güçlerini zenginleştirmek için böyle bir oyun yaptık” dedi.



“Oyunumuzun genel amacı öğrencilere daha çok veri ve hayal güçlerini geliştirmekti”


Üçüncülük ödülü alan projenin bir diğer sahibi olan Rabia Rümeysa Irmak ise, “Oyunumuzun genel amacı öğrencilere daha çok veri ve hayal güçlerini geliştirmekti. Oyunumuzu arkadaşım önce bana danıştı. Sonra beraber bir adım attık. Oyunu geliştirmeden önce danışman öğretmenimizden bilimsel araştırma basamakları konusunda yardım aldık. Oyunu tamamen bize ait bir oyun. Önce ilk aşama olarak oyunun kabulünü aldık TÜBİTAK’a başvurduğumuzda. Oyunun iki hafta sonra kabulü oldu, yüz proje içinden. Sonra dört gün boyunca sunum yaptık. Bu sunumların ikinci gününde jüriye sunduk. Jüri de bizi üçüncü seçmiş bugün üçüncü olduk. Üçüncü olduğumuz açıklandı. Açıkçası üçüncü olmak bizi mutlu etti tabii ki fakat biz daha fazla ileriye gitmeyi ve önümüzdeki sene birinciliği hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



“Çoğu okulda oyunumuzu oynattık, oyuncular da oyunumuzu çok beğendi”


Oyunlarının beğeni aldıklarını ifade eden Rabia Rümeysa Irmak, “Okulumuzda yaptığımız ankette, öğrencilerden aldığımız bilgilere göre öğrenciler artık müfredattaki düz masal konusundan sıkıldıklarını ve düz bir anlatım istemediklerini söylediler. Çoğu okulda oyunumuzu oynattık çoğu oyuncu da oyunumuzu çok beğendi. Oyun şu şekilde oynanıyor; en fazla 6 en az da iki kişi ile oynanan bir oyun. Oyunun bu amacı ise Kaf Dağına ulaşmak için her oyuncuya 8 unsur veriliyor. Bu sekiz unsurda da çatışma unsuru, düşünce unsuru, yardımcı unsurlar kişi hayal, ülke gibi unsurlar var. Her kart sekiz unsur ile beraber 8 tane kart veriliyor. Bir unsura 6 kart olmuş oluyor. Oyunun toplam kartı ise 288 tane, bu kartların içinde bilmeceler, atasözleri, hikaye tamamlama, hikaye oluşturma gibi birçok şey var” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:29
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amedsporlu Mansur Çalar hakkında yeni karar
    1. Amedsporlu Mansur Çalar hakkında yeni..
    2. "Aslan Doğa" sahalarda
    3. Bolu'da orman yangını
    4. Tahkim Kurulu, Amed Sportif..
    5. Bakan Kasapoğlu, Büyükçekmece ve..
    6. Üniversite Öğrencileriçevre..
    7. Adıyaman’da su ürünleri avlanma yasağı..
    8. "Akıllı Şehirler Akıllı Fabrikalar"..
    9. Altının kilogramı 233 bin 650 liraya..
    10. Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin..
    12. Hastane halk gününde otizm farkındalık..
    13. Geleceğin itfaiyecileri tatbikatta..
    14. Ali Kılıç’tan istihdam projeleri
    15. Siyasal İletişim Danışmanı Sosyolog..
    16. Paranın musluğu açıldı! ABD’den Suudi..
    17. BBC yalanını kabul etti! Özür dilediler
    18. AK Parti İlçe Başkanı Ülgen:..
    19. Karaman'da kırılan termometre paniğe..
    20. Gerçeği aratmayan yangına müdahale ve..
    21. Almanya'da TÜFE martta yüzde 1,3 arttı
    22. Polis ekibi, radardan gördükleri..
    23. NATO-Gürcistan Eğitim Tatbikatı’nı..
    24. Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele..
    25. Erdoğan:"Sizlere afaki, ucu açık,..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırıma,..
    27. Tonlarca ağırlıktaki vincin altında..
    28. İki arkadaş bir araya gelerek bir oyun..
    29. Efeler Belediyesi THM Korosu mest etti
    30. Bakan Albayrak Kapalıçarşı esnafını..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu