İki arkadaş bir araya gelerek bir oyun yaptı, TÜBİTAK ödülünü kaptı

Beylikdüzü Cemalettin Tınaztepe Ortaokulu’nda okuyan Zeynep Ateşoğlu ve Rabia Rümeysa Irmak isimli ortaokul öğrencileri, kafa kafaya vererek bir masal oyunu geliştirdi. “Kaf Dağına Yolculuk” isimli oyunu ile 50. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul (Avrupa) Bölge Yarışmasına başvuru yapan iki arkadaş, jüri heyetinin kararı ile üçüncülük ödülünü aldı.

Yakın arkadaş olan ortaokul öğrencisi Zeynep Ateşoğlu ve Rabia Rümeysa Irmak, öğrencilerin aralarında oynadıkları oyunların akıllarda daha kalıcı hale gelmesi için “Kaf Dağına Yolculuk” isimli sözlü ve yazılı şekilde oynanan bir oyun geliştirdi. Hazırladıkları oyun projesiyle TÜBİTAK yarışmasına başvuran iki kafadar, üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesinde gerçekleşen yarışmada dört gün boyunca sunum yapan ve 100 proje arasında üçüncü olmaya hak kazanan iki arkadaş, gelecek yarışmalarda birinciliği hedeflediklerini söyledi.

“Bu projenin ilhamı derste iken aklıma geldi”

Yaptıkları proje ile ilgili açıklama yapan ortaokul öğrencisi Zeynep Ateşoğlu, proje ilhamının derste iken aklına geldiğini söyledi. Ateşoğlu, “Projemiz Kaf Dağına adlı bir yolculuk oyunu. Bu projenin ilhamı derste iken aklıma geldi. Bir masal konusu işliyorduk. Gerçekten de bu masal konusunu neden sadece dinlediğimizi merak ettim ve bunu daha çok geliştirebileceğimi düşündüm. Önce bu fikri arkadaşım ile paylaştım. Sonra arkadaşımla beraber öyle planladık. Kaf Dağına Yolculuk isminde sonra danışman öğretmenimize başvurduk. Bunu daha da geliştirerek TÜBİTAK Yarışmalarına katılmaya karar verdik. Projeye katıldık. Tam iki hafta sonra da proje açıklandı. Proje kabulünde İstanbul Teknik Üniversitesinde sunum yaptık dört gün. Dördüncü gün açıklandı ve üçüncü olduk. Ama biz tabi ki üçüncülük bize yetmedi. Biz daha da ileri atmayı ve birinci olmayı hedefliyoruz. Bu yüzden de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ortaokullar arasında bir yarışma oldu. Bu oyunun içeriği biz bu oyunu yaparken öğrencilerin sadece istemekle beraber dinlemeyi değil de oynamayı tercih edeceğini düşündük. Bu oyundaki amacımız; öğrencilerin hayal gücünü kullanma ve daha iyi kavramalarını istemek. Ve daha iyi kavramalarını amaçlamak. Yani onların hayal güçlerini zenginleştirmek için böyle bir oyun yaptık” dedi.

“Oyunumuzun genel amacı öğrencilere daha çok veri ve hayal güçlerini geliştirmekti”

Üçüncülük ödülü alan projenin bir diğer sahibi olan Rabia Rümeysa Irmak ise, “Oyunumuzun genel amacı öğrencilere daha çok veri ve hayal güçlerini geliştirmekti. Oyunumuzu arkadaşım önce bana danıştı. Sonra beraber bir adım attık. Oyunu geliştirmeden önce danışman öğretmenimizden bilimsel araştırma basamakları konusunda yardım aldık. Oyunu tamamen bize ait bir oyun. Önce ilk aşama olarak oyunun kabulünü aldık TÜBİTAK’a başvurduğumuzda. Oyunun iki hafta sonra kabulü oldu, yüz proje içinden. Sonra dört gün boyunca sunum yaptık. Bu sunumların ikinci gününde jüriye sunduk. Jüri de bizi üçüncü seçmiş bugün üçüncü olduk. Üçüncü olduğumuz açıklandı. Açıkçası üçüncü olmak bizi mutlu etti tabii ki fakat biz daha fazla ileriye gitmeyi ve önümüzdeki sene birinciliği hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Çoğu okulda oyunumuzu oynattık, oyuncular da oyunumuzu çok beğendi”

Oyunlarının beğeni aldıklarını ifade eden Rabia Rümeysa Irmak, “Okulumuzda yaptığımız ankette, öğrencilerden aldığımız bilgilere göre öğrenciler artık müfredattaki düz masal konusundan sıkıldıklarını ve düz bir anlatım istemediklerini söylediler. Çoğu okulda oyunumuzu oynattık çoğu oyuncu da oyunumuzu çok beğendi. Oyun şu şekilde oynanıyor; en fazla 6 en az da iki kişi ile oynanan bir oyun. Oyunun bu amacı ise Kaf Dağına ulaşmak için her oyuncuya 8 unsur veriliyor. Bu sekiz unsurda da çatışma unsuru, düşünce unsuru, yardımcı unsurlar kişi hayal, ülke gibi unsurlar var. Her kart sekiz unsur ile beraber 8 tane kart veriliyor. Bir unsura 6 kart olmuş oluyor. Oyunun toplam kartı ise 288 tane, bu kartların içinde bilmeceler, atasözleri, hikaye tamamlama, hikaye oluşturma gibi birçok şey var” ifadelerini kullandı.