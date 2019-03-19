0553 313 94 23

İki aracın bahçe duvarına çarptığı kaza kamerada

Pendik’te iki araç sürücüsü, yol kesişiminde virajı dönecekleri sırada çarpıştılar.

19 Mart 2019 Salı 12:06
İki aracın bahçe duvarına çarptığı kaza kamerada

Pendik’te iki araç sürücüsü, yol kesişiminde virajı dönecekleri sırada çarpıştılar. Hızını alamayan taksi ile diğer otomobil, yolun kenarındaki bir sitenin bahçesine çarparak durabildiler. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.


Kaza Pendik Kurtköy Mahallesi Sarıgül Sokak ile Güzeltepe Sokak kesişiminde sabah saatlerinde meydana geldi. Bir çocuğu ve eşi ile birlikte yolda ilerleyen Erol Keskin’in aracı, Yusuf Özev kontrolündeki ticari taksi ile yol kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar, yolun yanında bulunun bir sitenin bahçesinin duvarına çarparak durabildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine ihbar üzerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazayı, eşi ve çocuğunun yara almadan atlattığını ifade eden Erol Keskin; “Dörtyol, ışık yok bir şey yok. Zaten diğer taraf tehlikeli. Arkadaş benden biraz daha fazla hızlıydı, hangimizde hata artık bilmiyorum, geçerken orta çaplı kazaya karıştık” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın 1 milyar dolarlık yeni yatırım kararı aldığını açıkladı.
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ereğli Demir..
    2. Başkan Adayı Yüce, Türkiye Emekliler..
    3. Depoyu kamyon yanaştırıp soydular
    4. İrfan Home ve Trimbox’tan işbirliği
    5. Pendik'te "alacak" cinayeti
    6. Rıza Sarraf’ın ‘izinsiz tadilat’..
    7. Yeni Kilis Devlet Hastanesi inşaatı..
    8. Devlet desteği ile çiftliğin..
    9. Şeker alkolleri tatlandırıcı yerine..
    10. Çanakkale’nin yiğitleri dua ve..
    11. Motosikletliye çarpıp kaçan sürücüye..
    12. Yeni genel müdürden Turkcell..
    13. Soydan, Çanakkale şehitleri için..
    14. Düzce Polisinden uyuşturucu operasyonu
    15. Hakkari-Çukurca karayoluna düşen..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep beraber el..
    17. Milletvekili Erol, “Herkesin..
    18. Mersin’de 11 hırsızlık zanlısı..
    19. Köşk İYİ Parti’den Çanakkale Zaferi..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bir yanlış..
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı