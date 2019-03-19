İki aracın bahçe duvarına çarptığı kaza kamerada

Pendik’te iki araç sürücüsü, yol kesişiminde virajı dönecekleri sırada çarpıştılar. Hızını alamayan taksi ile diğer otomobil, yolun kenarındaki bir sitenin bahçesine çarparak durabildiler. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Kaza Pendik Kurtköy Mahallesi Sarıgül Sokak ile Güzeltepe Sokak kesişiminde sabah saatlerinde meydana geldi. Bir çocuğu ve eşi ile birlikte yolda ilerleyen Erol Keskin’in aracı, Yusuf Özev kontrolündeki ticari taksi ile yol kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar, yolun yanında bulunun bir sitenin bahçesinin duvarına çarparak durabildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine ihbar üzerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazayı, eşi ve çocuğunun yara almadan atlattığını ifade eden Erol Keskin; “Dörtyol, ışık yok bir şey yok. Zaten diğer taraf tehlikeli. Arkadaş benden biraz daha fazla hızlıydı, hangimizde hata artık bilmiyorum, geçerken orta çaplı kazaya karıştık” dedi.